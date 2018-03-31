黃煌雄掌促轉會 蔡英文：適當

黃煌雄 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院今天公布「促進轉型正義委員會」提名名單，前監委黃煌雄出任促轉會主委，副主委由陸委會副主委張天欽轉任。獨派對黃煌雄掌促轉會有意見，蔡英文總統今表示，黃煌雄掌促轉會是經過多方徵詢，社會也普遍認為是適當的人選；黃煌雄資歷深，歷練豐富，實事求是，講究真相發掘，社會上有很多人，對黃有很好的評價。

張天欽 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院公佈促轉會委員提名名單，正副主委為黃煌雄、張天欽轉任，四位兼任委員包括司改會常務執行委員尤伯祥、中研院台灣史研究所所長許雪姬、台大歷史學系教授花亦芬；蔡總統日前宣布會有一位原住民族委員，則由長老教會總會助理總幹事高天惠出任。

行政院發言人徐國勇表示，今天只公布六位委員名單，剩下三位專任委員，等公文流程跑完後再公開。媒體質疑，如果名單分開送到立法院，是否會引發立委不滿、甚至抵制名單？徐國勇強調，名單會一起送，分批送會對立法院院會審查造成困擾。

至於臺大歷史系教授陳翠蓮認為黃煌雄對於轉型正義一知半解，她「無法接受」，因而婉拒提名。蔡總統今早在花蓮與媒體茶敘時說，提名黃煌雄是經過多方徵詢，且黃煌雄資歷非常深，也歷練過很多不同職位，黃的實事求是，講究真相發掘的精神，社會上有很多人，對他有很好的評價。

蔡總統並說，希望促轉會能集結社會最大的能量，處理促轉條例中規定的四項議題，在這個階段，不適宜由總統表達個人的意見，對此事最重要的是，尋找適任的主委、副主委、委員，帶著社會大眾一起做出對台灣的歷史、未來發展很重要的一件事。

徐國勇則不評論陳翠蓮，但也不諱言，行政院找人困擾就是因為促轉會為任務型組織，兩年調查後就會解散，對於委員職業生涯規畫會造成困擾，因此有委員稱只要兼任。