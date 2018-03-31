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扁頻爆料 蔡總統冷處理「對扁保外不會是好事」

2018-03-31 13:37聯合晚報 記者周佑政／花蓮報導

陳水扁爆料蔡總統在官邸約見台北市長柯文哲夫婦談合作，蔡總統今天回應，指扁與朋友的...
陳水扁爆料蔡總統在官邸約見台北市長柯文哲夫婦談合作，蔡總統今天回應，指扁與朋友的LINE對話，不需要無限上綱，「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」。 圖／聯合報系資料照片
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LINE對話不需無限上綱

前總統陳水扁日前在「新勇哥物語」爆料，蔡英文總統早已在官邸約見台北市柯文哲夫婦，親自表達2018年與柯合作決定。蔡總統今天回應，指陳水扁與朋友的LINE對話，不需要無限上綱，「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」。

蔡總統花蓮二天一夜拚觀光行程，今早與媒體茶敘，對於台北市長人選，蔡英文說，現在外界聽到的有些是片段，有些是不盡完整、精確的轉述，這些都是過程中的事。重點在於，希望年底台北市能夠布局得好，且能有助整體2018年的選戰。

扁爆蔡與柯P談合作

陳水扁頻頻在新勇哥物語中評論時事，也針對民進黨年底雙北市長提名「下指導棋」，扁日前更爆料，就他的了解，蔡總統早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。陳水扁認為，如果這是真的，顯然不想徵召提名黨的市長候選人。

蔡總統今天表示，這種說法的來源，是來自陳水扁與朋友的LINE對話，既然是LINE對話，不需要無限上綱，總統回答此事不恰當，會讓它政治化。

北市布局 都在交換意見

蔡總統說，有很多人對她表達，台北市這一局要怎麼布局。很多支持者希望黨中央，能充分考量各方意見，這些意見都有一一聽詢，選對會也針對各式各樣不同的布局方式評估，這些評估，有跟不同政黨的成員交換意見，總之都是在交換意見的過程中。

蔡總統表示，整個黨對這件事，最後要有什麼樣的決策，會在充分討論後，有最後的決定。目前這個階段，還是選對會在討論，一定會評估各種情勢都後做出適當的建議，給黨的決策機制，到時候會有一個決定，向黨的支持者與社會大眾說明。

陳水扁蔡英文2018台北市長選舉柯文哲

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