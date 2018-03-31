很快接新職？陳菊：有新發展一定報告大家

2018-03-31 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長陳菊今天再被問到是否很快要北上接總統府祕書長時，未再用「討論」等詞回應，改口「有新的發展一定會跟大家報告」。