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陳慶士8論文涉造假遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

很快接新職？陳菊：有新發展一定報告大家

2018-03-31 12:56聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長陳菊今天再被問到是否很快要北上接總統府祕書長時，未再用「討論」等詞回應，改口「有新的發展一定會跟大家報告」。

高雄市議會這次會期排的市政總質詢自4月26日展開到5月18日止，陳菊上午被媒體詢及這次的總質詢會不會完成備詢時，未做任何回應。

高雄市長陳菊今天再被問到是否很快要北上接總統府祕書長時表示：「有新的發展一定會跟...
高雄市長陳菊今天再被問到是否很快要北上接總統府祕書長時表示：「有新的發展一定會跟大家報告」。記者劉學聖／攝影
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