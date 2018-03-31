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政論節目討論柯P選情 柯P：科幻小說

2018-03-31 12:38聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市議員梁文傑昨晚上政論節目《新聞追追追》談及今年底的選戰，指台北市長柯文哲團隊已經有民進黨會推人的準備，對此，柯文哲今上午說，他的態度就是不管外面怎麼變化，做好自己該做的事就好。

柯文哲出席北投車站慶生會後接受媒體聯訪，記者引用昨日政論節目的談話，有來賓在節目中說，如果在國民黨、民進黨都推人的情況下，柯文哲還能當選連任，就是政壇第一人，不用等到2024，2020就能選了。

媒體問柯看法，他笑說，這用英文講就叫fiction，叫科幻小說，「還是把今天該做的事情做好再講。」

台北市長柯文哲出席北投車站慶生會。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲出席北投車站慶生會。記者魏莨伊／攝影
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柯文哲民進黨梁文傑

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