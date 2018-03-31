政論節目討論柯P選情 柯P：科幻小說

2018-03-31 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市議員梁文傑昨晚上政論節目《新聞追追追》談及今年底的選戰，指台北市長柯文哲團隊已經有民進黨會推人的準備，對此，柯文哲今上午說，他的態度就是不管外面怎麼變化，做好自己該做的事就好。

柯文哲出席北投車站慶生會後接受媒體聯訪，記者引用昨日政論節目的談話，有來賓在節目中說，如果在國民黨、民進黨都推人的情況下，柯文哲還能當選連任，就是政壇第一人，不用等到2024，2020就能選了。