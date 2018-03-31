親民黨18歲生日入新厝 張碩文：不要再按2樓電鈴

2018-03-31 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



親民黨今18歲黨慶，上午舉辦黨慶，也正式宣布新家入厝，由原本台北市長安東路二段63號2樓舊址，搬到80公尺外的松江路54號3樓。為加強外界記憶點，組織部主任張碩文還自嘲，「我已經搬家，不要再去按2樓的電鈴」。

由於新北市議員李婉鈺去年11月與友人在居酒屋飲酒後，到張碩文正義國宅2樓住家狂按門鈴擾鄰，還鬧出毆警事件。張一語雙關，也引發上午黨慶現場出席貴賓會心一笑。