蔡說對扁的保外就醫不會是好事 中監：了解中不回應

2018-03-31 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



陳水扁爆料蔡英文總統（左）和台北市長柯文哲（右）已談妥合作。 聯合報系資料照 分享 facebook

前總統陳水扁在與朋友LINE群組發表「新勇哥物語」，表示總統蔡英文早已在官邸約見台北市長柯文哲夫婦，表達2018合作決定，蔡今早表示「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」，台中監獄今天中午表示「了解中，不便作回應」。