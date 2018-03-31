是否回應蔡總統說的重話？陳致中：不用啦

2018-03-31 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁在與朋友LINE群組發表「新勇哥物語」提到總統蔡英文早已在官邸約見台北市長柯文哲夫婦，表達2018與柯文哲合作的決定，蔡總統今天在花蓮行程與媒體茶敘時說出重話，並說「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」。針對蔡總統的談話，陳水扁的兒子陳致中上午以「不用啦！」表達不打算回應之意。

疑為陳水扁在與朋友Line群組上PO的「新勇哥物語」，針對許多當前政治議題表達看法。