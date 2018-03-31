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親民黨今提名18縣市議員 藍金門縣議員陳玉珍現身

2018-03-31 11:51聯合報 記者周志豪╱即時報導

親民黨今上午黨慶公布提名首波18位縣市議員名單，而遭國民黨開除的無黨籍台北市議員李慶元，以及將以無黨籍參選基隆市議員的行政院長賴清德姪孫童子瑋也出席。令人側目的是，正爭取國民黨提名參選縣長的現任金門縣議員陳玉珍也出席致意。

親民黨黨務人士表示，陳玉珍因對國民黨中央金門縣長提名態度有質疑，與親民黨已有合作默契，年底親民黨會支持陳參選，至於是參選縣長或爭取縣議員連任則未定。

至於年底台北市長選戰，親民黨是否繼續支持現任無黨籍市長柯文哲，親民黨主席宋楚瑜表示，各黨候選人都還未完成提名，親民黨沒有必要急著決定支持對象。

親民黨上午舉辦18周年黨慶，並公布首波縣市議員提名名單，現任台北市中山大同區市議員林國成、港湖區市議員黃珊珊，基隆市中正區市議員徐莉莉、七堵區市議員楊秀玉、安樂區市議員莊錦田，宜蘭縣大同區縣議員陳傑麟與台中市平地原住民市議員洪金福均在其中。

新人部分六都中，台北市松山信義區市議員提名忠孝醫院副院長洪士奇第五度參選，桃園市桃園區中信里里長林國政，桃園市楊梅區提名桃園楊梅陳姓宗親婦女會理事長陳秀麟，台南市後壁白河區提名前新營市長李宗智、台南市中西北區提名前市議員李錦泉。

此外，基隆市中山區提名基隆市余徐凃姓宗親會理事凃慧玲、暖暖區提名就服商業同業公會全國聯合會秘書長張志維，新竹市東區新竹市消防局前專員曹永明，金門縣提名前國防部參謀莊旭英。原民市議員部分，高雄市平地原住民提名高雄市原民協進會總幹事詹金福，基隆市平地原住民提名基隆市脊椎損傷者協會顧問黃淑珍。

今天黨慶現場，無黨籍台北市大安文山區市議員李慶元，以及行政院長賴清德舅舅、基隆慶安宮主委童永孫子，將以無黨籍參選基隆市仁愛區市議員的童子瑋也是座上嘉賓，確定獲親民黨跨黨派支持。

但最引人注意的是，正爭取國民黨提名參選金門縣長的國民黨現任金門縣議員陳玉珍，今天也悄悄現身會場。

親民黨今上午舉辦18周年黨慶，並公布提名首波18位縣市議員名單。記者周志豪／攝影
親民黨今上午舉辦18周年黨慶，並公布提名首波18位縣市議員名單。記者周志豪／攝影
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親民黨金門國民黨

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