陳抗團體串連每人申請2日路權 柯P：法律有漏洞

2018-03-31 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



原住民團體在台北捷運台大醫院站1號出口搭帳篷駐守300天，今早被北市府拆除，不過他們說，帳篷沒了，人不會走。誓言要讓「政治路霸」消失的台北市長柯文哲說，依法行事，如果他有坐在那裡的權利，我們不能趕他。

近日除濟南路旁的公投盟帳棚、中山南路旁反年改團體「八百壯士」帳棚，原民團體堆置物品也成目標，陸續接到限期清除的公文，今早開拆。

柯文哲表上午出席北投車站慶生會後接受聯訪指出，不管藍綠統獨社運，要開始建立法治國家，台灣是一個民主自由的國家，也必須是一個法治的國家，坦言過去三年市府也有行政怠惰的地方，只要弄乾淨、整齊就好了。

不過，反年改團體申請路權後又回來了，媒體詢問，有路權就可以蓋了又拆、拆了又蓋嗎？柯文哲說，有申請路權，當然就可以申請臨時建物。

不過柯也指出，過去法律有漏洞，陳抗團體用不同的人，每人申請2天接起來，就可以長期駐點，這怎麼處理是個好問題，他也會請副市長鄧家基，將近年遇到的問題做一個新的規定，人民有陳抗的權利，但要在不太干擾周邊居民、商家的原則下處理。