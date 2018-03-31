陳抗團體串連每人申請2日路權 柯P：法律有漏洞
原住民團體在台北捷運台大醫院站1號出口搭帳篷駐守300天，今早被北市府拆除，不過他們說，帳篷沒了，人不會走。誓言要讓「政治路霸」消失的台北市長柯文哲說，依法行事，如果他有坐在那裡的權利，我們不能趕他。
近日除濟南路旁的公投盟帳棚、中山南路旁反年改團體「八百壯士」帳棚，原民團體堆置物品也成目標，陸續接到限期清除的公文，今早開拆。
柯文哲表上午出席北投車站慶生會後接受聯訪指出，不管藍綠統獨社運，要開始建立法治國家，台灣是一個民主自由的國家，也必須是一個法治的國家，坦言過去三年市府也有行政怠惰的地方，只要弄乾淨、整齊就好了。
不過，反年改團體申請路權後又回來了，媒體詢問，有路權就可以蓋了又拆、拆了又蓋嗎？柯文哲說，有申請路權，當然就可以申請臨時建物。
不過柯也指出，過去法律有漏洞，陳抗團體用不同的人，每人申請2天接起來，就可以長期駐點，這怎麼處理是個好問題，他也會請副市長鄧家基，將近年遇到的問題做一個新的規定，人民有陳抗的權利，但要在不太干擾周邊居民、商家的原則下處理。
此外，柯文哲昨晚將清空政治路霸的照片貼上臉書，還標註時間和路段，媒體詢問柯文哲是否把這當作「有感政績」？柯說，這不叫有感政績，他倒覺得，過去是政府該做的事不敢做，甚至假裝沒有看到，他認為台灣應成為法治國家。
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