陳金德綠博談夢 感慨宜蘭回不去了…

2018-03-31 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭代理縣長陳金德今天主持綠色博覽會開幕，致詞指出，宜蘭多風多雨多天災，祖先幾百年前就面對多風多雨的惡劣環境，跟風與拼命，生存在蘭陽平原，開發蘭陽平原要在這環境奮鬥，需要的就是韌性韌，人說宜蘭人很韌，韌性是個基因，存活在宜蘭人的基因裡，也要讓周遭的環境來具有韌性。

他說，宜蘭縣政府面對治水 面對環境的改造，秉持的目標就是打造韌性城鄉，老天爺給宜蘭那麼多的雨風，要適應它，縣府的政策就是適應這樣的環境，與環境共榮共存共好，這是我們的目標，整個世界地球也是一樣，不可能不要文明，但不能為了文明破壞地球環境，環境破壞要防杜，要平衡，共同承擔維護環境的責任。

陳金德談夢說，縣府團隊有共同目標與理想與夢，第一個夢就是希望回到從前，以前的宜蘭與蘭陽平原， 一定不是這樣，森林蒼鬱，湖泊交錯，所有野生動物共同生存在，蘭陽平原看起來回不去，但要努力回到從前的環境， 也夢想在宜蘭生活的縣民，能夠有文明生活，交通便捷 但環境要維護的好，讓縣民可以安居樂業 ，共同承擔維護環境的責任。