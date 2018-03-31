廢松機解決大巨蛋 姚文智：4╱22辦機蛋大遊行

2018-03-31 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



欲爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智上午表示，廢除松機變成公園、解決大巨蛋是他的主張，4月22日舉辦機蛋大遊行，號召市民參加。

姚文智說，他主張廢松機變公園，另外，大巨蛋從五大弊案變成延宕至今，現在都審又開始拖延，何年何月能完成，問題很簡單就是換掉兩個人，一是換遠雄，遠雄巨蛋變台北巨蛋，一是換市長來解決。

至於是拆蛋還是希望大巨蛋能蓋成？姚文智說，現在大巨蛋紛擾的兩原因，一是遠雄，一是柯市長，且黑箱談判讓市民都不清楚。大巨蛋不能再等待下去，他的主張是和遠雄解約，現在大巨蛋已經蓋差不多，建完未來如何利用，應該在確保安全下，再討論體育、公益使用，以及演唱會、球團經營、周邊的旅館經營等。

至於反對的護樹團體，姚文智說，護樹團體並非一定要拆蛋，且現在大家關心的是安全和營運以及對環境帶來的壓力，樹的保護是前提，但先解約之後，才能具體討論大巨蛋的定位和經營。他舉例，現在大巨蛋，4萬人是安全系數，但有這麼多活動一次來4萬人？所以要思考，依照真實的情況，若不是每次都4萬人，是否要調節 。