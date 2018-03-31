【即時短評】蔡英文下指導棋 中監敢撤扁保外就醫？

2018-03-31 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



前總統陳水扁日前參加兒子陳致中高市議員黨內初選造勢晚會，因上台送好彩頭，被中監認定違反「不上台」規定。 聯合報系資料照 分享 facebook 儘管因病保外就醫，但前總統陳水扁仍不甘寂寞，四處趴趴走，不斷試探、踩中監的保外就醫紅線，甚至透過通訊群組針貶時政，還對執政者開砲，今天總統蔡英文總算回應了，她一句「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」，雖然語氣平淡，不過對法務部甚至台中監獄，可說是震撼彈，中監，「你敢撤銷阿扁的保外就醫嗎？」

司法機關雖然偵審獨立，不受行政干預，但在人事升遷、績效管考之下，難免遭受汙染，過去最常見的例子，以檢察體系為例，當檢察長對於檢察官結案方向有意見，甚至想導引檢察官朝特定方向結案，總會說一句「案子這樣處理是沒錯，不過如果是我來辦的話，會........。」

這就是暗示法，腦袋清楚的人就知道該怎麼做了；今天，蔡總統跟媒體茶敘時，對於陳水扁不斷透過朋友LINE群組發表「新勇哥物語」，發表了她的個人意見，甚至明講「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」，這可分為兩個層面討論。

往好的想，蔡英文真的很關心陳水扁，希望扁能夠繼續保外就醫，起碼保有一定人身自由，因此「語重心長」的善意提醒阿扁；往壞的想，會不會是蔡英文透過隔空放話，對中監下指導棋，暗示未來若再踩一次，就撤銷他的保外就醫。

阿扁在外趴趴走，藍綠各自解讀不同，藍營認為「扁維拉」四處跑，對藍營有加分效果，綠營認為扁可能是不定時炸彈，恐引起綠營分裂；今天蔡英文講話了，法務部長邱太三聽到了嗎？知道該怎麼做了嗎？大家都等著看你怎麼回應。