促轉會人事公布 正副主委黃煌雄、張天欽

2018-03-31 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



前監委黃煌雄。 聯合報系資料照 分享 facebook

行政院今天公布「促進轉型正義委員會」包括主委人選在內的9位委員提名名單，前監委黃煌雄出任促轉會主委，副主委由陸委會副主委張天欽轉任，今天只公布6位委員名單，行政院發言人徐國勇表示，剩下3位還在協調原單位調派，等有結果後再行公布。

四位委員部分，總統蔡英文日前宣布，促轉會也會有一位原住民委員，由長老教會總會助理總幹事高天惠牧師出任；司改會常務執行委員尤伯祥律師、中研院台灣史研究所所長許雪姬及台大歷史學系專任教授花亦芬。

行政院公布提名名單後，近期內就會送至立法院，經同意後任命。期望趕在520前成立促轉會。