扁爆綠將與柯P合作 蔡英文：對扁保外就醫不會是好事

2018-03-31 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前總統陳水扁在與朋友LINE群組發表「新勇哥物語」，表示蔡英文總統早已在官邸約見台北市長柯文哲夫婦，表達2018合作決定。對此，蔡英文總統今早在花蓮行程與媒體茶敘時說出重話，她表示，這種說法的來源，她相信是來自陳水扁與朋友的LINE對話，既然LINE對話，就不需要無限上綱，由總統來回答此事也不恰當，會讓它政治化，「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」。

蔡總統花蓮二天一夜拚觀光行程，今早與媒體茶敘，針對年底台北市長選舉，蔡英文說，有很多人對她表達，台北市這一局要怎麼布局；很多支持者希望黨中央，能充分考量各方意見，這些都有一一聽詢。

她說，選對會也針對各式各樣不同的布局方式做過評估，這些評估，有跟不同政黨的成員交換意見，總之都是交換意見的過程中。整個黨對這件事，最後要有什麼樣的決策，在整個黨充分討論後，會有最後的決定。

蔡總統表示，「現在外界聽到的有些是片段，有些是不盡完整、精確的轉述，這些都是過程中的事」。重點在於，希望年底台北市能夠佈局的好，且能有助整體2018年的選戰，在這個前提下，是具有挑戰性的過程。