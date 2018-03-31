蔡總統談府秘人選 出爐時間不會等太長

2018-03-31 10:19 中央社 花蓮縣31日電



總統蔡英文今天被媒體問及高雄市長陳菊何時接任總統府秘書長時表示，只能說現在尋找適合人選過程中，等情勢明朗有具體方向後會向大家說明，「等待時間不會太長」。

為振興震災後的花蓮觀光，昨天起帶媒體參訪花蓮2天1夜的蔡總統上午在吉蒸牧場與媒體共進早餐時表示，總統府秘書長人選是還在處理中的事，人選不可能繼續懸缺，須找適當人選。