神鬼扯還是鬼扯 游梓翔封賴清德「美麗幹話王」

2018-03-31 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文指出，行政院長賴清德嘴皮功夫一流，最近展現的幹話功力更是無人能敵，而且他的幹話自成一派，可以封為「美麗幹話王」。這「美麗幹話王」他可不是亂封的，先模仿《教育部國語辭典》，為「幹話」下個嚴謹定義。

字詞 注音 ㄍㄢˋㄏㄨㄚˋ 漢語拼音 gàn huà

釋義

1 說了自己很爽，但不會落實，因此聽了很幹的話

2 廢話空話卻說得有模有樣，因此聽了很幹的話

3 自我感覺良好，欠缺同理心，因此聽了很幹的話

（《教育部國語辭典》忙著收錄貶低女性身材的詞義，竟然沒有收錄「幹話」，不夠盡職）

而且，賴清德的幹話不只是幹話，還是更高層次的「美麗幹話」，也就是「用美麗字眼美化後的幹話」。他的「賴三句」——功德低薪、乾淨的煤、安全停機，讓他的「美麗幹話王」實至名歸。

1 功德低薪：低薪是在「做功德」、是「做善事」。

問題是，你為何要領高薪？為何不帶頭做功德、做善事呢？

2 乾淨的煤：深澳電廠的煤是「乾淨的煤」。

問題是：你們不是說綠能夠用？你為何不住到PM2.5最濃的地方去？

3 安全停機：核二跳機「安全停機是預期的」。

問題是：如果核二可以「安全」地跳機，你們為何說核四不「安全」，核四當然也可以「安全」開機或「安全」跳機啊？