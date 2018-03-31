這裡也拆了！北捷出口原民陳抗區 今早遭清除

2018-03-31 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



長期駐守在台北捷運台大醫院站1號出口外，擺設看板、桌椅、帳篷及竹架等物品的原住民陳抗團體，29日遭北捷限期於昨晚8時前清空物品否則將「代為處置」，但原民團體昨晚期限前並未淨空場域，堅持待到北捷與警方來強制驅離；今天早上9時北捷公司、北市公園路燈工程管理處在警方派員維持秩序之下，展開清除作業，1號出口也因此暫時封閉。

不滿中央政府原住民委員會去年2月訂定「原住民族土地或部落範圍土地畫設辦法」將由部族共管的「傳統領域」畫設限於「公有地」而排除「私有地」部分，導致約100萬公頃的傳統領域土地消失，同時讓過去原住民族土地被剝奪而淪為「私有地」的不正義合理化，原住民團體同年也走上凱道抗議，之後遭警方驅離，轉移至台大醫院站1號出口外設置據點，至今約300日。

近日因台北市長柯文哲揚言整肅「政治路霸」，除濟南路一段旁公投盟帳棚、中山南路旁反年改團體「八百壯士」帳棚，該原民團體堆置物品也成為目標，在本月陸續接到北捷公司、北市公園路燈工程管理處限期清除公文。

即便收到公文、挨罰，駐守捷運出口的原民團體「原轉小教室」發起人之一的馬躍・比吼昨與其他成員仍表達要堅守到最後一刻，等候警方來拆除。今早開始拆除前，成員也陸續整理行李、清掃地面。

今早9時在北捷第一運務中心主任林濟業向原民團體宣告違反「大眾捷運法」滯留於車站出入口妨礙通行或使用，不聽勸離且限期未改善，並提醒原民團體先整理私人物品後，拆除行動正式展開；原民團體成員則靜坐一旁，暫時沒有衝突。