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海運界30年 黃希賢接國民黨基隆黨部主委

2018-03-31 08:53聯合報 記者游明煌╱即時報導

國民黨基隆市黨部原主委議長宋瑋莉農曆年前請辭，主委一職懸缺，接任人選已敲定，由從事海運業的黃希賢接任，他是現任台北市船務代理商業同業公會理事長，下月2日交接，將展開市長輔選作業及市議員提名布局。

宋瑋莉在2月22日國民黨基隆市黨部新春團拜時，歷經初選民調的烏龍事件後，公開力挺謝立功，她當時並丟出震撼彈，表示已在農曆年前請辭市黨部主委，由中央黨部決定市黨部主委接任人選。她在國民黨艱困時期挑起地方主委重任，任職7個月。

黃希賢從事海運業，現任台北市船務代理商業同業公會理事長、全國船務代理聯合會常務理事。工商建研會31期畢業、中國國民黨20全黨代表、中國國民黨20全後補中央委員，政大高階管理碩士在職專班全球企業經營組畢業。

黃希賢在基隆出生，七堵長大，退伍即投入海運業，迄今30年。國民黨希望借重長才，活化地方組織，因應年底的市長及各區市議員輔選。

國民黨基隆市長提名人謝立功，對於黃希賢接任主委表達肯定，他指出，「選舉是一場思變之旅」，黃希賢符合這樣的理念，美國哈佛大學教授奈依曾提出，公部門必須與有私部門與非營利組織共同努力才能達到「善治」，主委由商轉黨務此種非營利組織，符合善治起手式。

海運界30年黃希賢接國民黨基隆黨部主委。圖／國民黨基隆市黨部提供
海運界30年黃希賢接國民黨基隆黨部主委。圖／國民黨基隆市黨部提供
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國民黨謝立功宋瑋莉黃希賢

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