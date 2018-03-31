海運界30年 黃希賢接國民黨基隆黨部主委

2018-03-31 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國民黨基隆市黨部原主委議長宋瑋莉農曆年前請辭，主委一職懸缺，接任人選已敲定，由從事海運業的黃希賢接任，他是現任台北市船務代理商業同業公會理事長，下月2日交接，將展開市長輔選作業及市議員提名布局。

宋瑋莉在2月22日國民黨基隆市黨部新春團拜時，歷經初選民調的烏龍事件後，公開力挺謝立功，她當時並丟出震撼彈，表示已在農曆年前請辭市黨部主委，由中央黨部決定市黨部主委接任人選。她在國民黨艱困時期挑起地方主委重任，任職7個月。

黃希賢從事海運業，現任台北市船務代理商業同業公會理事長、全國船務代理聯合會常務理事。工商建研會31期畢業、中國國民黨20全黨代表、中國國民黨20全後補中央委員，政大高階管理碩士在職專班全球企業經營組畢業。

黃希賢在基隆出生，七堵長大，退伍即投入海運業，迄今30年。國民黨希望借重長才，活化地方組織，因應年底的市長及各區市議員輔選。