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洪孟楷：柯建銘百般糾纏 民進黨真的沒馬英九不行？

2018-03-31 07:16聯合報 記者楊德宜╱即時報導

前總統馬英九洩密案，日前台北地院判無罪，檢方不服上訴，高等法院昨開庭，全案辯論終結，定5月15日宣判。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，憲法對總統職權有明文規定，指不應公然介入司法個案的操作，但馬英九將職權無限擴大，根本是毀憲亂政行為。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書表示，毀憲亂政要制裁？先管好教育部管轄的台灣大學校長吧！

民進黨執政已經快兩年，洪孟楷批，卻讓台灣社會悶了兩年，看到執政黨大黨鞭上法庭還在大放厥詞說「毀憲亂政必須制裁」，如果這標準可以一視同仁，那麼拖了兩個月違法不讓管中閔上任台大校長的教育部，可曾聽過執政黨立委說過一句話？不要看顏色說話，可以嗎！

柯建銘說，「如果違法的威權統治行為，可以成為憲政慣例，台灣將很難成為一個偉大的民主憲政國家。」洪孟楷批，說得義憤填膺，那麼從1月5日開始，管中閔遴選上台灣大學校長，到現在3月底還無法上任，這算不算違憲亂紀、這會不會讓台灣無法成為偉大憲政國家？要讓台灣成熟，先請讓教育部遵守法治、頒出證書。

洪孟楷表示，馬英九已經卸任2年，現在還要咬著馬英九不放，「是戀馬情結作祟、還是民進黨真的沒馬英九不行？」說每人心中都有一把尺，如過真是這樣，一審已獲判無罪，還再上訴，是想拖長戰線、還是只想拉馬下水？也是每人心中皆有一把尺，看得清楚！

「柯總召百般糾纏馬英九，難道是想拖馬下水以立戰功？」洪孟楷說，當一個執政黨國會總召不把心思放在福國利民的政策上，只為對付政敵而活，難怪民進黨執政讓民眾無法放心，如果只想鬥爭，那還是回去乖乖當個在野黨比較實在！

民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者楊萬雲／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者楊萬雲／攝影
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馬英九洪孟楷民進黨

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