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促轉會委員提名名單 政院上午公布

2018-03-31 05:54聯合報 記者鄭媁╱即時報導

行政院今天上午10時30分將公布「促進轉型正義委員會」包括主委人選在內的9位委員提名名單，府院內定前監委黃煌雄出任促轉會主委，雖日前傳出已允諾就任委員的台大歷史系教授陳翠蓮因不滿主委人選而婉拒，但據悉，促轉會的成員將囊括學界與律師界。行政院公布提名名單後，近期內就會送至立法院，經同意後任命。

「促進轉型正義條例」明定，促轉會為二級獨立機關，委員9人，由行政院長提名、立法院同意後任命。主委、副主委各一名，並與其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。全體委員中，同一政黨人數不得超過3人；同一性別人數不得少於3人。

據悉，府院高層已徵詢過多位人選，但在「藍綠都能接受」、當事人無意願的情況下，黃煌雄在高層三顧茅廬下才獲首肯。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，黃煌雄擔任立委、監委期間，都展現專業，雖然黃煌雄出身民進黨，但處理事情都以職務角度出發，而非政黨意識形態，難能可貴，是值得尊敬的民主前輩。

國民黨團書記長李彥秀認為，前總統李登輝與馬英九過去都曾提名黃煌雄為監委，黃煌雄在監察院任內，對於追查國民黨產的功課相當認真，沒有過度偏頗，就資歷和作為來說，應是可以討論的適任人選。但未來仍會嚴審被提名人是否理解轉型正義的價值。不過，藍營坦言，國民黨團本來就不支持「促轉條例」的內容，未來名單送進立院，應該也很難支持。

黃煌雄轉型正義國民黨

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