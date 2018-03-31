新聞眼／外交戰場的勝負 不總是零和遊戲

2018-03-31 00:48 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



陸梵傳將簽訂主教任命協議；圖為北京一座天主教教堂29日正在進行復活節前的「濯足節」彌撒。 法新社 分享 facebook

教廷將和大陸簽署主教任命協議，針對雙方長期來有重大歧見的主教任命問題達成共識，也為雙方建交搬走最大的一塊石頭。如此一來，台梵之間的邦交，恐怕只能用「風中殘燭」來形容。可是另一方面，我國卻爭取到了明年在台灣舉辦世界飛安高峰會，外交戰場上的悲喜之間，也給我們若干啟示。

外交部前部長李大維曾說過，我國的外交「從來就沒有輕鬆過」，一語道盡外交工作的無奈。不過嚴格來說，外交戰場本不限於邦交國的加加減減，舉凡經貿、民間、學術等國際交流，都是外交的一部分。若說與其他國家的官方往來是外交主戰場，其他的領域，就是側翼。在主戰場停滯甚至倒退的時候，加強側翼的攻防，重要性也就不下於主戰場。

不過，不管是主戰場或側翼，重點仍然是戰略的選擇。國民黨執政時，傾向將兩岸關係置於外交關係之上，因此有了「外交休兵」的實踐；而民進黨政府的外交與兩岸工作是兩條平行線，時至今日，依然如此。但要說兩岸關係不會影響到外交，畢竟與事實差距太大。在此情況下，因為兩岸的僵局而影響外交主戰場的勝敗，也就在預料之中。

在外交主戰場，台灣並沒有能力和對岸打消耗戰、殲滅戰，因此只能把自己放在國際大戰略架構下，在夾縫中找尋出路。如美中對峙格局下的美國「台灣旅行法」制訂，就是個明顯的例子。只是如此一來，台灣等於放棄了戰略的主動權；而這樣的局部勝利，到底對台灣有多少實質利益，甚或一旦國際戰略格局改變，台灣將如何自處，都是問題。

在此情況下，台灣能夠主動掌握的，確實只剩下側翼的「非官方」戰場。但要經營這個戰場也並不容易，在兩岸對峙格局下，若沾染任何政治色彩，仍難逃被封殺之虞。這都是在最初決定兩岸、外交戰略時就已經知道要面對的後果。

其實，不管是外交主戰場或側翼戰場，若把這些戰場看成零和遊戲，當然只有勝敗結果。但倘若能跳脫對抗思維，在某些議題上與對岸保持合作關係，就由共同參與達到雙贏，不失為解決之道。只是如此一來，又可能要面對民進黨支持者的挑戰，蔡政府恐怕不是做不做，而是敢不敢做的問題了。