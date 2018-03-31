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陸梵建交時間點？ 賴揆：這很難講

2018-03-31 00:34聯合報 記者鄭媁／台北報導

對於大陸和梵蒂岡可能簽署主教任命協議，行政院長賴清德表示，梵蒂岡已聲明這與建交不...
對於大陸和梵蒂岡可能簽署主教任命協議，行政院長賴清德表示，梵蒂岡已聲明這與建交不同。 記者林伯東／攝影
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外傳中國大陸和教廷可能在今日簽署主教任命協議，外界解讀這是陸梵建交的前兆。對此，行政院長賴清德昨天在立法院答詢時表示，梵蒂岡已經聲明這與建交不同，站在台灣立場，我政府會全力維持台梵邦交關係。

外交部昨天回應，梵蒂岡和大陸的主教任命協議是為了處理主教任命問題，並不涉及政治議題；但外交部和駐教廷大使館仍嚴肅、密切看待陸梵簽署協議的後續發展。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，梵蒂岡對中南美洲國家有很大影響力，若台梵斷交，恐會影響其他中南美洲的邦交國。他詢問，若陸梵確定建交，我政府是否能持續維持與梵蒂岡的邦交？

賴清德答詢表示，站在台灣立場，還是希望梵蒂岡維持和台灣邦交，且目前「雙重承認恐怕還不是政府的政策」。不過，以過去中國的經驗，一旦和我邦交國建交後，會要求對方和台灣斷交。至於陸梵建交的時間點，他坦言「這很難講」。

外交部強調，陸方對打壓台灣國際空間從未鬆手，其否定台灣國家尊嚴和外交發展的本質，沒有因為政黨輪替而改變。民主、自由、人權是政府和國人全力捍衛的台灣價值，外交部會持續奮鬥，也希望教廷等友邦，不畏大陸壓力持續給予支持，共同維護台海和平、亞太區域安全和全球秩序穩定。

美國總統川普日前正式簽署「台灣旅行法」，美台高層級官員互訪解禁。國民黨立委賴士葆質疑，「台旅法」再怎麼偉大，都是心理療癒，「難道美國能幫助台灣穩住與梵蒂岡邦交、或拿到世界衛生大會（WHA）門票？」

賴揆表示，美方一向支持台灣有意義參與世界衛生組織活動，「這是美國府方一貫立場」，大陸封鎖我外交空間和「台旅法」通過，沒有直接關係。他希望外界明白，在看待台灣和中國關係時，不要凡事歸責台灣。

梵蒂岡賴士葆賴清德台灣旅行法

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