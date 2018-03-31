婉拒促轉會委員 陳翠蓮：什麼都不方便說

2018-03-31 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



台大歷史系教授陳翠蓮日前突然婉拒出任促轉會委員，引發關注。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院今天公布「促進轉型正義委員會」委員名單，前監委黃煌雄將被提名為「促轉會」主任委員；但原在委員名單中的台大歷史系教授陳翠蓮日前突然婉拒出任，府院緊急找人補齊，這一波折也讓促轉會未來如何順利運作受到關注。

「促進轉型正義條例」去年十二月廿七日經總統公布後，「促轉會」迄今尚未成立、運作。行政院長賴清德承諾三月底前會把促轉會委員名單送立院審議，今天是承諾的最後期限。

促轉條例規定，促轉會置委員九人，由行政院長提名；提名時應指定一人為主委，一人為副主委；正副主委及其他委員三人為專任；全體委員中，同一政黨之人數不得逾三人；同一性別之人數不得少於三人。

行政院今公布委員名單，將立即送請立法院行使同意權。雖然促轉會主委確定由黃煌雄出任，但提名過程一波三折，黃煌雄也表示這是「意外的結果」。委員部分，許多被徵詢者不願面對立院行使同意權的資格審查，紛紛婉謝；原已答應擔任委員的陳翠蓮更是臨時婉拒。

有媒體報導，陳翠蓮認為黃煌雄對於轉型正義一知半解，她「無法接受」由黃出任促轉會主委，因而婉拒提名。但陳翠蓮昨天對記者詢問則低調表示，既已婉拒「什麼都不方便說」。

據了解，促轉會其他委員名單包括黨產會兼任委員、台大歷史學系專任教授花亦芬，國家人權博物館館長陳俊宏，以及從律師界、學界等方面延攬的人選。

雖然藍綠立委認為黃煌雄是可以接受的促轉會主委人選，但時代力量立委黃國昌有不同意見，前檢察總長黃世銘二○一三年配合前總統馬英九「違法亂紀」，黃世銘未被彈劾，「關鍵角色就是黃煌雄」，他對黃煌雄出任主委「堅決反對到底」。