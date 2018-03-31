江惠民曾辭官陪父 對表現不佳檢察官考績打丙

2018-03-31 00:28 聯合報 本報記者白錫鏗 聯合報 本報記者 王聖藜



新任檢察總長江惠民很重視家人，多次主動查出冤案，當首長也不和稀泥。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

甫獲總統提名的新任檢察總長江惠民，經手諸多矚目案件，但他個性低調不張揚，總在結案時才讓外界嚇一跳；重視正義的他，多次主動查出冤案，當首長也不和稀泥，是少數勇於對有不當行為、表現不佳的檢察官懲處的檢察首長。

江惠民相當重視正義能否伸張，多次強調一、二審要合作打擊犯罪，在台中高分檢檢察長期間，就要求二審檢察官要主動偵查，去年光台中高分檢自行偵查案件就一百九十一件，避免讓民眾在一、二審間反覆來回，只要證據足夠，就直接令地檢署起訴。

為了死囚鄭性澤案，江惠民調卷研究近半個月，記下數十項疑點，再結合一、二審多位有經驗的檢察官討論，就每個環節的科學驗證請教專家，甚至重新送鑑定，確定有足夠推翻定讞判決的新證據，創下檢方主動為死囚翻案成功案例。

江惠民當首長的統御也頗受檢察官肯定，看似溫和的他，任檢察長時發現有檢察官未報備赴美生產、或擅自利用辦案查詢系統，濫權查詢同事的入、出境紀錄，主動下令懲處，毫不護短；更曾對表現不佳檢察官考績打丙。

江惠民很重視家人，在高雄任職期間，有空就回家陪母親吃飯；為照顧生病的父親、妻子，曾辭官回高雄高分檢當主任檢察官，對官位不戀棧。