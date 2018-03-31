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總統提名任檢察總長 江惠民最盼獲人民信賴

2018-03-31 00:23聯合報 記者林河名丘采薇、鄭媁、白錫鏗賴佩璇／連

江惠民被提名為下屆檢察總長。 圖／聯合報系資料照片
江惠民被提名為下屆檢察總長。 圖／聯合報系資料照片
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最高法院檢察署檢察總長顏大和任期五月七日屆滿，蔡英文總統昨天提名台中高分檢檢察長江惠民為新任檢察總長，咨文已送至立法院，咨請行使同意權。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，會以最快速度安排議程。希望在四月底前完成行使同意權。

檢察獨立中立 強調會堅守

六十三歲的江惠民，台大法律學系畢業，歷任檢察官、主任檢察官，苗栗、台中、高雄地檢署檢察長、法務部常務次長等職。他表示：「這是一種榮譽，也是一種承擔」，他深知檢察體系有諸多挑戰，願與全體檢察官共同努力，「最大的願望是希望檢察系統能得到人民的信賴」。

江惠民對司法改革投入相當心力，兩次全國司改會議都是委員之一，他表示，國民對司改的迫切要求，他有深刻體會，檢察體系雖有成長，但仍有精進空間，未來會堅守檢察獨立與中立，不以績效或非法律因素引導辦案。

總統府指出，江惠民在法務部及檢察系統工作將近卅七年，曾偵破張金塗檢察官遭槍擊案件、為死囚鄭性澤聲請再審，促成鄭性澤無罪定讞；代表法務部參與外交部組團赴美，爭取將我國自毒品轉運國名單除名等。

劍青檢改 呼籲江帶領改革

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總統府發言人黃重諺表示，江惠民學經歷均優，能力備受法界肯定。為落實司改目標，總統徵詢法界及民間社會意見後，決定提名江為新任總長，期盼立法院支持，將人事同意案列為優先議案並順利通過。

民進黨團幹事長何欣純表示，黨團會以最快速度安排委員會審查、公聽會及院會行使人事同意權等議程。國民黨團書記長李彥秀表示，江在馬政府時期也曾被列為總長考慮人選，但仍會針對江過去經手的案件，做為未來行使同意權的依據。

檢察官改革團體「劍青檢改」表示，江惠民是檢察官協會舉辦票選活動的高票人選，任命顯示總統尊重檢察官群體聲音；期待檢察總長藉由提出非常上訴，引領新局法律見解、具體作出統一追訴標準，並支持一二審輪調歷練制度。

總統府發言人民進黨立法院

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