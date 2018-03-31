親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我舉辦飛安峰會
政要花蓮拚觀光
藍綠各黨拚選戰
核二出包又跳機
長照執行率不高
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

馬英九洩密案辯論終結 5月15日宣判

2018-03-31 00:00聯合報 記者蘇位榮／台北報導

台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，馬英九昨天下午離開高等法院時，再次強調自己無罪...
台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，馬英九昨天下午離開高等法院時，再次強調自己無罪。 記者楊萬雲／攝影
分享

台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台北地院以馬英九是依總統的院際調解權判無罪，檢方上訴，台灣高等法院昨天辯論終結，定五月十五日上午十點宣判。

馬英九表示，本案是憲法訴訟，處理方式應該回歸憲法，本案核心，不是總統權力的問題，是總統責任的問題。

馬英九批評北檢對本案的起訴是採取「打稻草人」的操縱策略。捏造一個假議題，製作一個稻草人，然後拚命打，不停打，外界看來，好像打得很凶、好像理直氣壯，其實是為誤導議題、轉移焦點、混淆視聽。把發現的人、瞭解事實真相的人貼標籤、扣帽子、徹底醜化。

他指出，「馬王政爭」、「憲法權力分立與制衡」、「行政侵害司法」都是北檢的稻草人，拚命打，不停打。在地院時，北檢史無前例四度在庭外以地檢署名義發表書面聲明，明明開庭時法官已經給了充分發言時間，檢察官卻在庭上不說，退庭後一再到庭外發書面聲明，「就是打稻草人給外界看」。

馬英九提及在他任內每周「五人小組」會議及每年兩次五院院長座談會開會的情形，都是憲法第四十四條的總統院際爭執調解權實例。他稱，蔡政府也有許多實例。這些案例都是憲法成長自然的現象。

馬表示，難道本案要形成的憲政慣例，是讓總統在知道立法院長、反對黨大黨鞭、法務部長、高檢署檢察長集體關說司法個案時，置若罔聞或若無其事，然後回家睡大覺嗎？是要總統不相信檢察總長的話？是要總統另外請示檢察官如何做到合法、適當？

馬英九台灣高等法院立法院

相關新聞

總統提名任檢察總長 江惠民最盼獲人民信賴

2018-03-31 00:23

江惠民曾辭官陪父 對表現不佳檢察官考績打丙

2018-03-31 00:28

陸梵建交時間點？ 賴揆：這很難講

2018-03-31 00:34

新聞眼／外交戰場的勝負 不總是零和遊戲

2018-03-31 00:48

交流邁步…英保守黨國際事務副主席訪台

2018-03-31 00:59

觀察站／處理促轉爭議 比委員人選更棘手

2018-03-31 00:43

婉拒促轉會委員 陳翠蓮：什麼都不方便說

2018-03-31 00:40

蔡英文存款增290萬 林佳龍夫婦存款1.2億

2018-03-31 00:00

劉世芳：不參加初選與菊姊是否接總統府祕書長毫無關連

2018-03-30 23:33

洩密案辯論終結 柯建銘：馬英九毀憲亂政必須制裁

2018-03-30 22:45

馬英九指定款！ KMT潮T再推出Polo衫、棒球帽

2018-03-30 22:03

網紅呱吉誓言打倒國民黨老白痴 徐巧芯：不盡公平

2018-03-30 18:12

新任檢察總長江惠民：檢方堅守獨立與中立

2018-03-30 17:59

阿扁又爆料 指劉世芳退選是為了陳菊北上接府秘書長

2018-03-30 17:37

王金平：「兩岸一家親」應是最大公約數

2018-03-30 17:36

洩密案 馬英九：檢方採取「打稻草人」的操縱策略

2018-03-30 17:31

檢察官濫權可國賠 賴揆請法務部研究

2018-03-30 17:10

負債8千萬？花蓮縣長傅崐萁：我的資產大於負債

2018-03-30 17:08

3名卸任元首都被起訴 王金平：憲政體制下的必然

2018-03-30 17:04

不認九二共識 賴士葆嗆賴清德「去選台北市長」

2018-03-30 16:45

WHA門票無望？賴士葆諷：「台旅法」只是心理療癒

2018-03-30 16:33

江惠民獲提名總長 劍青檢改：盼堅守獨立、中立與改革

2018-03-30 16:10

履新後首會陸配 張小月盼拉近兩岸人民距離

2018-03-30 16:02

賴清德：內閣目前沒有改組的計畫

2018-03-30 16:00

馬英九只能睡大覺？ 羅智強要柯建銘別再丟人現臉

2018-03-30 15:59

梵蒂岡雙重承認台灣和中國？賴揆：非政府決策

2018-03-30 15:52

影／獨派丟鞋抗議拆帳篷 柯：變成壞習慣 被K隨扈要提告

2018-03-30 14:50

救國團總資產57億 綠委批轉型正義大怪獸

2018-03-30 14:19

財團法人法草案 藍智庫：另一個促轉條例

2018-03-30 14:15

新檢察總長 總統提名江惠民

2018-03-30 14:09

美國台海專家容安瀾辭世 外交部：哀痛不捨

2018-03-30 14:08

江惠民一絲不苟 曾對所屬女檢察官記過

2018-03-30 13:56

我反貪腐公約首次國家報告 與國際接軌

2018-03-30 13:19

被提名檢察總長 江惠民：是榮譽也是承擔

2018-03-30 13:12

四縣市首長身家 林佳龍3億居冠 傅崐萁債務近8千萬元

2018-03-30 13:03

WHO要求國際NGO改台灣名 綠委表達抗議

2018-03-30 12:42

監察院財產申報 蔡英文、陳建仁存款都增加二百多萬

2018-03-30 12:25

解決風水問題？ 親民黨中央黨部明天入新厝

2018-03-30 12:23

蔡總統提名江惠民為檢察總長 今送咨文到立法院

2018-03-30 12:14
看更多

熱門文章

施政讓人民無感 孫大千：民進黨正在重蹈國民黨覆轍

2018-03-30 08:03

四縣市首長身家 林佳龍3億居冠 傅崐萁債務近8千萬元

2018-03-30 13:03

扁爆料小英早決定與柯P合作 孫大千：把同志當傻瓜耍

2018-03-30 10:10

募兵廣告搞曖昧 長官竟然相挺…原因其實很悲催

2018-03-30 08:00

國軍基層扛召募有夠苦 國防部允諾檢討回歸本務

2018-03-30 14:21

牛排7分熟 陸軍584旅假日留守這樣吃 引網友針鋒相對

2018-03-30 16:35

3名卸任元首都被起訴 王金平：憲政體制下的必然

2018-03-30 17:04

阿扁又爆料 指劉世芳退選是為了陳菊北上接府秘書長

2018-03-30 17:37

傳蔡英文憂北市推人選恐落第三 基層：為何高層這樣遠

2018-03-30 07:31

網紅呱吉誓言打倒國民黨老白痴 徐巧芯：不盡公平

2018-03-30 18:12

影／蔡總統花蓮二天一夜拚觀光 首站買逾4000元麻糬

2018-03-30 10:23

洩密案辯論終結 柯建銘：馬英九毀憲亂政必須制裁

2018-03-30 22:45

秘密反恐軍演在台灣 台美互動與閃光操演曝光

2018-03-30 12:52

對岸募兵「開豪車弱爆來開坦克」 游梓翔：高下立判

2018-03-30 15:22

獨派「鞋襲」柯文哲 鞋子如影隨形的委屈…馬英九最知道

2018-03-30 09:00

十人就應有十種生活方式 蓋一棟「無家庭主婦的住宅」

2018-03-30 03:03

馬英九只能睡大覺？ 羅智強要柯建銘別再丟人現臉

2018-03-30 15:59

梵蒂岡雙重承認台灣和中國？賴揆：非政府決策

2018-03-30 15:52

監察院財產申報 蔡英文、陳建仁存款都增加二百多萬

2018-03-30 12:25

【重磅快評】誰把花木蘭變成攬客妹？

2018-03-30 09:11

地方執行率僅64% 長照經費看得到用不到？

2018-03-29 23:57

核二廠2號機出包 賴清德在立院公開點名台電

2018-03-30 14:29

洩密案 馬英九：檢方採取「打稻草人」的操縱策略

2018-03-30 17:31

林佳龍財產申報近3億 傅崐萁負債近8千萬

2018-03-30 12:22

馬英九指定款！ KMT潮T再推出Polo衫、棒球帽

2018-03-30 22:03

葉毓蘭讚八百壯士自拆帳篷 批獨派被清除路霸剛好

2018-03-30 07:54

負債8千萬？花蓮縣長傅崐萁：我的資產大於負債

2018-03-30 17:08

「花蓮，新北來了！」朱立倫率市府員工赴花小旅行

2018-03-30 11:59

協助拚觀光 蔡英文、朱立倫今都到花蓮

2018-03-30 05:59

有圖／你看過嗎？ 留西裝頭的吳敦義

2018-03-30 08:32

「黑龍戰金燕」 時力踢館盧秀燕上演標語戰

2018-03-30 11:19

長照制度僵化 苗栗將繳回1.2億補助經費

2018-03-30 08:57

阿扁爆柯P夫婦拜訪小英談合作 柯：去問「勇哥」

2018-03-30 11:17

蔡總統提名江惠民為檢察總長 今送咨文到立法院

2018-03-30 12:14

江惠民一絲不苟 曾對所屬女檢察官記過

2018-03-30 13:56

扁爆料蔡英文、柯文哲合作2018 姚文智：我不在意

2018-03-30 10:00

其他地方不用乾淨的媒？賴清德：林口跟高雄也有用

2018-03-30 14:03

要求賴清德核二廠跳機專案報告 國民黨團占備詢台

2018-03-30 10:00

繆德生積勞病故？ 國防部：意外亡故旌忠狀不再敘原因

2018-03-30 12:06

不認九二共識 賴士葆嗆賴清德「去選台北市長」

2018-03-30 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top