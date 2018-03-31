馬英九洩密案辯論終結 5月15日宣判

2018-03-31 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇位榮 ／台北報導



台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，馬英九昨天下午離開高等法院時，再次強調自己無罪。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台北地院以馬英九是依總統的院際調解權判無罪，檢方上訴，台灣高等法院昨天辯論終結，定五月十五日上午十點宣判。

馬英九表示，本案是憲法訴訟，處理方式應該回歸憲法，本案核心，不是總統權力的問題，是總統責任的問題。

馬英九批評北檢對本案的起訴是採取「打稻草人」的操縱策略。捏造一個假議題，製作一個稻草人，然後拚命打，不停打，外界看來，好像打得很凶、好像理直氣壯，其實是為誤導議題、轉移焦點、混淆視聽。把發現的人、瞭解事實真相的人貼標籤、扣帽子、徹底醜化。

他指出，「馬王政爭」、「憲法權力分立與制衡」、「行政侵害司法」都是北檢的稻草人，拚命打，不停打。在地院時，北檢史無前例四度在庭外以地檢署名義發表書面聲明，明明開庭時法官已經給了充分發言時間，檢察官卻在庭上不說，退庭後一再到庭外發書面聲明，「就是打稻草人給外界看」。

馬英九提及在他任內每周「五人小組」會議及每年兩次五院院長座談會開會的情形，都是憲法第四十四條的總統院際爭執調解權實例。他稱，蔡政府也有許多實例。這些案例都是憲法成長自然的現象。

馬表示，難道本案要形成的憲政慣例，是讓總統在知道立法院長、反對黨大黨鞭、法務部長、高檢署檢察長集體關說司法個案時，置若罔聞或若無其事，然後回家睡大覺嗎？是要總統不相信檢察總長的話？是要總統另外請示檢察官如何做到合法、適當？