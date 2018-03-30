洩密案辯論終結 柯建銘：馬英九毀憲亂政必須制裁

2018-03-30 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨立院黨團總召柯建銘。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

台北地檢署起訴前總統馬英九在「九月政爭」中洩密，日前台北地院判馬無罪，檢方不服上訴，今高等法院開庭，全案辯論終結，定五月十五日上午十點宣判。民進黨立法院黨團總召柯建銘在言辭辯論庭結束後表示， 「如果違法的威權統治行為，可以成為憲政慣例，台灣將很難成為一個偉大的民主憲政國家。」

馬英九在最後陳述時表示，本案是憲法訴訟，處理方式應該回歸憲法，北檢卻採取「打稻草人」的操縱策略，起訴書及上訴書，都是在曲解、構陷、恐嚇，完全無視總統的責任與權力，完全無視憲法及大法官解釋。他也指出，若依台北地檢署的邏輯及主張，等於是剝奪總統及行政院長的行政權，禁止總統與行政院長討論，甚至是禁止總統思考，無視總統憲法責任，更重要的是，難道要總統創造的憲政慣例，是總統面對司法關說案、面臨可能的憲政危機，什麼都不應該做，「只能回家睡大覺？」

柯建銘指出，總統當然有權與行政院長討論國家大政方針，但絕非「密室」召集行政院長、最高檢察總長，針對司法個案進行政治操作、違法監聽、特務治國，這樣的毀憲亂政行為，不可以稱為「統治行為」，更不能成為「憲政慣例」，只能以違法威權統治行為加以形容。

柯建銘指出，馬英九洩密案從民國102年起至今年為止，已歷經4年半時間，馬英九是否涉及毀憲亂政、操作司法，每人心中都有一把尺，不是透過狡辯就可以諉過，本案將是台灣司法史上最重要的一個分水嶺，重要性不亞於憲法法庭，必須透過本案的審理終結特務治國與捍衛憲政體制，對於馬英九的撕裂憲法、毀憲亂政行為必須有所制裁，以落實促進轉型正義的目標，讓司法真正獨立、民主價值獲得展現。

柯建銘說，憲法對總統職權有明文規定，指不應公然介入司法個案的操作，但馬英九將職權無限擴大，根本是毀憲亂政行為，尤其馬「五權合一（總統、黨主席、行政院長、立法院長、政策會執行長）」，將國民黨政權導入衰退之路，是政治上可以見證的一頁歷史。

對於馬英九援引司法院大法官會議解釋第585、627號解釋，柯建銘建議馬，應該好好拜讀再來談，因為585號是指行政機關有「保密特權」、627號解釋則是指總統擁有國家機密特權，但均非指其有「洩密」特權：憲法第44條雖規定「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」然而，台灣自從實施憲政以來，卻從未實施，即使在318太陽花學運期間，馬英九要求王金平院長動用警察權，但王金平也未到總統府商議；連前總統陳水扁面對核四停建議題召見王金平，王亦未參與，故本案根本非院際爭議，馬英九肆意擴充違憲解釋，令人質疑其法學水準。