國民黨戰袍升級搶先看 「長輩款」還是馬英九指定

2018-03-31 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



前總統馬英九到太魯閣參觀，帶動花蓮觀光，就是穿著KMT帽T。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前總統馬英九春節期間身上穿的「KMT」帽T，一度引發討論熱潮。隨著夏天將至，國民黨婦女部主任、立委柯志恩日前除了推出夏季短袖版T恤。在馬英九特別「叮囑」下，近日又推出POLO衫及KMT棒球帽，預計在下周二新衣發表會亮相。

柯志恩受訪時表示，馬英九收到帽T和短袖T恤後大讚款式好看，但幾日後又致電提醒，表示黨內「長輩」年紀偏長，普遍喜歡有領的上衣款式，希望柯志恩能再設計一款POLO衫。柯志恩參考馬英九對衣服的一些構想後，請設計師重新畫圖設計、推出具排汗機能性的新款，「這件衣服完全是為馬總統量身定做！」

繼夏季KMT短袖版T恤頗獲好評後，國民黨立委柯志恩近日又推出馬英九指定款POLO衫及KMT棒球帽。 圖／柯志恩辦公室提供 分享 facebook

國民黨2016年全面下野後，立委們才開始穿起「戰袍」，學習扮演稱職的在野黨，未料柯志恩引領推出的KMT帽Ｔ，意外掀起搶購潮。

一開始 只是菜市場藍色POLO衫

國民黨立委全體換上深藍戰袍占領發言台，要求林全簽下不開放美豬、日本輻射食品及確保漁民在沖之鳥礁公海捕魚權利的承諾書。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長林全上任後，去年五月首度到立法院進行施政報告總質詢，國民黨團當時為主張政府不能開放含瘦肉精的美豬進口，除動員豬農在場外抗議，黨團全員身著藍色POLO素衫，在議場前面抗議，高喊「林全下台」等口號，杯葛議事進行。

據黨團助理表示，藍色POLO衫是臨時在菜市場選購，一件價格為200元。不過，卻沒為身材大一號的立委陳雪生找到適合的尺碼，陳雪生一上午在院會只能先穿著白襯衫，到中午找助理陪他去買了件5XL的藍色POLO衫穿上，顏色雖淡了點，但心意滿分。

而前院長、國民黨立委王金平卻全程未參與杯葛，也未穿上藍色戰袍。王金平受訪時表示，他擔任17年的院長，不樂見議場裡面有抗爭，不要說沒有把衣服送給他，「有送我也不會穿」，他過去一貫主張就是這樣，希望大家以協商來處理爭議。

秋冬冷 於是有了黨徽飛行夾克

秋冬款KMT藍色飛行夾克，是國民黨立委許毓仁找朋友跨刀相助，設計臂章的圖樣。 圖／取自許毓仁臉書 分享 facebook

往後的國民黨團，只要遇上院會或委員會甲動，幾乎清一色身著藍色POLO衫報到。不過，到了秋冬，有些立委反應只穿短袖、加上院會冷氣開太冷，黨團隨後又加購台灣設計款LATIV藍色飛行夾克。

為凸顯黨團特色，國民黨立委許毓仁找朋友跨刀相助設計臂章，許毓仁受訪時提到，設計臂章的概念是找「從我到我們設計工作室」執行長蘇民友情跨刀。由於黨產遭凍，許毓仁向蘇民坦言「黨團沒有錢」，對方也一口答應「友情贊助」，LOGO設計一提出來，就獲得黨團大會通過，只花了一個周末就搞定，飛行夾克推出後，也頗受網友好評。

反核食進口 特別訂做黑色短T

立委黃昭順製作新的黑色反核災食品短T，正面寫著「我不笨，拒吃核災食品」，背面則是「我是人，我反核災食品」。 圖／取自黃昭順臉書 分享 facebook

為反核災食品，國民黨各地方議會黨團18日上午赴行政院進行「向日本核災食品說不」抗議活動，而國民黨立法院黨團也由立委黃昭順製作新的黑色反核災食品戰袍，在上午黨團大會中亮相，正面寫著「我不笨，拒吃核災食品」，背面則是「我是人，我反核災食品」。

面對媒體詢問，國民黨立委黃昭順表示，這是大家共同的創意，食安健康不分藍綠，希望民進黨在這時能停下腳步，不要再讓大家吃核災食品。

馬英九花蓮趴趴走 KMT帽T紅了

馬英九春節期間身穿KMT帽T趴趴走，意外讓帽T詢問度大增，還一度賣到缺貨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨婦女部主任柯志恩日前發起的「賣衣救黨」活動，還特地送兩件給馬英九夫婦。馬英九春節期間身穿KMT帽T趴趴走，意外讓帽T詢問度大增，這件國民黨專賣的帽T一件特價799元，一度賣到缺貨。

馬英九透露，他在春節期間到市場買菜、拜廟祈福都穿這件帽Ｔ，媒體曝光後讓衣服賣到缺貨，他也打趣說現在可能在黑市才買得到。不過他也強調，帽T他有兩件，頗有要澄清有換乾淨衣服的意思。

深藍色KMT帽T在推出一陣子後，柯志恩緊接著加碼推出暗紅色款要請馬英九繼續幫忙「行銷」，不過，據傳馬英九卻對紅色款帽Ｔ敬謝不敏，還說「給美青穿就好了」。

馬穿夏季短T 再訪花蓮又爆熱

馬英九(左)幾周前數度走訪花蓮，自動換季短T，再次引發詢問熱潮。 圖／鍾沛君提供 分享 facebook

近日天氣回暖，馬幾周前數度走訪花蓮，不負「行銷大使」盛名，自動「換季」成短T，再次吸引民眾詢問熱潮。

國民黨發言人鍾沛君說，與其說馬英九穿紅了KMT帽T、潮T，不如說是馬始終如一的堅持了親民與清廉自持的行事風格，而這樣的作風，在這個世道是種獨特的標章。鍾也透露，她一度想建議馬買件圓領發熱衣內搭，後來想想「為了新衣買新衣」，肯定不是馬的style。

目前KMT戰袍有9款，冬季帽T有藍、紅兩款，短袖T恤未來會推出7種顏色，包括白、藍、桃紅、正紅、Tiffany藍、黃色等。

擺脫老氣 KMT棒球帽改款

KMT棒球帽來自柯志恩的構思。 圖／柯志恩辦公室提供 分享 facebook

KMT棒球帽來自柯志恩的構思，她受訪時說，過往國民黨政治人物的棒球帽顏色偏深，帽緣再繡上黨徽或自己的名字，看起來有點老氣，KMT球帽有深藍色與寶藍色二種，希望讓國民黨擺脫老氣、展現煥然一新的時尚感，相信會受到許多支持者的喜愛。

新款POLO衫樣品昨天出爐後，一早就快遞到馬英九辦公室。柯志恩說，希望藉由馬總統的高人氣，再次帶動買氣，目前Polo衫定價設定在499至599元間，棒球帽則是一頂299元。廠商坦言，只要馬總統一穿上KMT衣服出席公開場合，訂單馬上飆升。不過柯志恩也說，賺錢是小事，「讓民眾願意把KMT三個字穿在身上，比什麼都重要！」