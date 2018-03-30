馬英九指定款！ KMT潮T再推出Polo衫、棒球帽

2018-03-30 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨婦女部主任、立委柯志恩日前除了推出夏季短袖版T恤，近日又推出POLO衫及KMT棒球帽。圖／柯志恩辦公室提供 分享 facebook

前總統馬英九春節期間身上穿的「KMT」帽T，一度引發討論熱潮。隨著夏天將至，國民黨婦女部主任、立委柯志恩日前除了推出夏季短袖版T恤。在馬英九特別「叮囑」下，近日又推出POLO衫及KMT棒球帽，預計在下周二新衣發表會亮相。

柯志恩受訪時表示，馬英九收到帽Ｔ和短袖T恤後大讚款式好看，但幾日後又致電提醒，表示黨內「長輩」年紀偏長，大多偏好有領子的樣式，希望柯志恩能再設計一款polo衫，原帽Ｔ橫幅標語「Lean In Together」字樣則改為直幅，取自臉書營運長桑柏格首部著作「挺身前進（LEAN IN）」之意。

柯志恩參考馬英九對衣服的一些構想後，請設計師重新畫圖設計、推出有別於一般較軟材質、具排汗機能性的新款，「這件衣服完全是為馬總統量身定做！」

KMT球帽來自柯志恩的構思，她受訪時說，過往國民黨政治人物帽子選色偏深，帽緣再繡上黨徽或自己的名字，看起來有點老氣，這次亮相的KMT球帽分深藍色與寶藍色二種，希望藉此讓國民黨擺脫老氣、展現煥然一新的時尚感，相信會受到許多支持者的喜愛。

新款POLO衫樣品昨天出爐後，一早即熱騰騰快遞到馬英九辦公室。柯志恩說，希望藉由馬總統的高人氣，再次帶動買氣，目前Polo衫定價設定在499至599元間，棒球帽則是一頂299元。廠商坦言，只要馬總統一穿上KMT衣服出席公開場合，訂單馬上飆升。不過柯志恩也說，賺錢是小事，「讓民眾願意把KMT三個字穿在身上，比什麼都重要！」

新亮相的KMT球帽分深藍色與寶藍色二種，一頂價格299元。圖／柯志恩辦公室提供 分享 facebook