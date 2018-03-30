影／洩密案二審 馬英九強調無罪

2018-03-30 17:42 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 楊萬雲 ╱即時報導



台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台灣高等法院今天開庭，馬英九下午離開高等法院時再次強調，自己無罪；民進黨立委柯建銘表示現在二審馬英九能用的攻防武器甚少，判決結果必會翻轉。

馬英九下午離開高等法院時再次強調，自己無罪。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

立委柯建銘表示二審宣判結果會翻轉。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

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