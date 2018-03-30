王金平：「兩岸一家親」應是最大公約數

2018-03-30 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院前院長、國民黨立委王金平。聯合報系資料照 分享 facebook

立法院前院長、國民黨立委王金平，今下午以「實事求是、解放思想，為生民立命，為萬世開太平」為題在立法院進行質詢。提及兩岸議題，王金平認為，若不侷限於黨派之見，「兩岸一家親」的主張與他提倡「認宗愛台、漢魂台魄」的理念，似乎可打破當前兩岸困局，找到可發展的方向、可實踐的道路。

王金平指出，他在上次總質詢提到「我們都是中華民族的一份子。與大陸之間有相同血緣、言語、宗教、文化。做人要慎終追遠，我們不會因為政治原因而不認祖歸宗。認祖歸宗讓我們減少彼此間的歧異，放大彼此的同，縮小相互的異，衝突對立自然會大大的降低。有利於朝野的和諧，社會的團結」、「血緣認宗是兩岸的臍帶，中華文化是兩岸交流融合的橋樑」。

「兩岸一家親」的主張，雖遭到民進黨基本支持者的反彈，但王金平指出，2月底台灣民意基金會的民調卻顯示，雖有33.4%不贊成，但有51.7%逾半數的民眾贊成，且取得跨年齡層、跨省籍的多數支持。其中獲得35至60歲間，中壯年齡層絕大多數的贊同。

王金平說，他當然清楚，統獨、藍綠、世代、族群糾葛紛爭下的台灣，難有一錘定音、大家都滿意的兩岸政策。但他與台灣各階層廣泛交換意見，大多數人認為，「兩岸一家親」，有可能是當前兩岸關係下，較可被接受的最大公約數。

王金平強調，兩岸硬碰硬的衝突，既非必要的選擇，也非必然的發展。只有真誠面對現實，實事求是才有解決困境的方案。否則再多的口號、聲明，對人民而言，都因不切實際而無感、冷感，甚至反感。

未來台灣應該往何處去？王金平說，只要不受制於「我執」的意識形態，不侷限於既有的框架，也不要簡化為或統或獨的選擇題。以全球情勢、兩岸實力，實事求是面對真相為基礎，不受限於既有的思維，解放思想，思考各種可能，才有機會，以最低的代價，最可行的方案，確保台灣人民最大的利益。