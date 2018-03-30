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洩密案 馬英九：檢方採取「打稻草人」的操縱策略

2018-03-30 17:31聯合報 記者蘇位榮╱即時報導

台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台北地院認為馬是依憲法賦予總統的院際調整權判馬無罪，檢方不服上訴，台灣高等法院今天開庭，全案辯論終結，定五月十五日上午十點宣判。馬英九在最後陳述時表示，本案是憲法訴訟，處理方式應該回歸憲法，北檢卻採取「打稻草人」的操縱策略，起訴書及上訴書，都是在曲解、構陷、恐嚇，完全無視總統的責任與權力，完全無視憲法及大法官解釋。

在辯論時，馬英九說，整個案件的處理方式應該回歸憲法，不能採取「打稻草人」的操縱策略。也就是不能先曲解、捏造一個假議題，製作一個稻草人，然後拼命打，不停打，外界看來，好像打得很凶、好像理直氣壯，但其實是為了誤導議題、轉移焦點、混淆視聽。稻草人還要越大越好、看起來越逼真、聲音越大越好，才能讓更多人相信、附和、追隨。如果被人發現是在打稻草人，還要義正辭嚴罵回去：「這麼重要的事，怎麼能不打？」然後把發現的人、瞭解事實真相的人貼標籤、扣帽子、徹底醜化。

他指出，本案根本就是打稻草人的實例，還不只一個稻草人。例如「馬王政爭」、「憲法權力分立與制衡」、「行政侵害司法」都是北檢的稻草人，拼命打，不停打，在地院時，史無前例四度在庭外以地檢署名義發表書面聲明，明明開庭時法官已經給了充分發言時間，檢察官卻在庭上不說，退庭後一再到庭外發書面聲明，就是打稻草人給外界看。也正是因為如此，在地院法官發現北檢是在打稻草人後，判決我無罪。北檢繼續上訴，還罕見派一審北檢蒞庭檢察官繼續在二審蒞庭，同時還二度公開發表聲明，看起來義正辭嚴、理直氣壯，實際上還是在打稻草人。

馬英九說，憲法第44條的實例，他先前已說明他在任內每週「五人小組」會議及每年兩次五院院長座談會開會的情形，也舉出四個實例（軍公教勞年金改革方案、會計法修正覆議案、何鳳山大使平反案、警察人事官職等調整問題），不僅在他任期內有許多憲法第44條的實例，現在的蔡政府也有許多實例。這些案例都是過去少見的現象，也是憲法成長自然的現象，這些案例多在近五年內發生，比較新，報導與討論不多，不一定每位憲法學者都有機會熟悉這些案例。

他說，憲法第44條總統院際爭執調解權，並未規定總統具體行使方式，行憲以來，亦未有大法官會議解釋，或立法院立法，實務上確實需要符合憲法目的及精神的憲政前例，可以讓國家成長的憲政慣例。

他表示，根據本案的事實，依照憲法目的及精神，難道本案要形成的憲政前例、慣例，是要總統在知道立法院長、反對黨大黨鞭、法務部長、高檢署檢察長集體關說司法個案的時候，置若罔聞，或若無其事，然後回家睡大覺嗎？是要總統及行政院長不得討論即將面臨的風暴嗎？是要總統不相信檢察總長的話？而是要總統另外請示檢察官如何做到「合法、適當」嗎？本案的核心，不是總統權力的問題，是總統責任的問題。

馬英九最後引用憲法第48條規定：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」強調自己沒有違背誓言，沒有忘記責任，沒有濫用權力，沒有犯罪。

台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台灣高等法院昨天開庭二審，馬英九下午離開高等法...
台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台灣高等法院昨天開庭二審，馬英九下午離開高等法院時，再次強調自己無罪。記者楊萬雲／攝影
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馬英九立法院大法官

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