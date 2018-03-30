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負債8千萬？花蓮縣長傅崐萁：我的資產大於負債

2018-03-30 17:08聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣長傅崐萁駁斥他負債8千萬元的說法，強調自己的資產大於負債。記者王燕華／攝影
花蓮縣長傅崐萁駁斥他負債8千萬元的說法，強調自己的資產大於負債。記者王燕華／攝影
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監察院廉政專刊今天公布公職人員財產申報情形，花蓮縣長傅崐萁夫婦合併申報土地、建物各3筆，430餘萬元存款，但負債達7929餘萬元，被外界戲稱「最窮」；傅崐萁下午怒駁，資產的價值並非只有現金和負債，他還申報包括不動產等等，整體價值很清楚是「藍色的」，不是赤字，資產絕對大於負債。

根據廉政專刊資料，傅崐萁及立委徐榛蔚夫婦申報的土地和建物分別坐落在台北市大安區及花蓮縣吉安鄉，北市房產在傅崐萁名下，吉安房產則登記為徐榛蔚所有；24筆股票全都在徐榛蔚名下，總價176萬餘元，其餘包括現金、珠寶骨董等有價財產、汽車、基金、保險等欄位都空白，另有7929餘萬元債務。

廉政專刊資料中，不動產部分未估算市值，僅列出取得價額；傅崐萁夫婦名下不動產中，光是台北大安區的土地連同建物，5年前取得價額就超過上億元，吉安房產也超過千萬元。

對於今天有媒體以廉政專刊資料指傅崐萁「最窮」，傅下午出面駁斥，強調資產價值並不是只有現金跟負債，不能以此來評斷他是否貧窮。他說，「我的財產是很簡單的問題，公告的都非常清楚，資產大於負債，並沒有所謂最窮的問題。」

對於媒體報導，他還怒嗆「若看不懂財產申報，我們可以開幼幼班來教導」，希望謠言止於智者，給社會多一點正向的力量。

傅崐萁徐榛蔚吉安

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