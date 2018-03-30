3名卸任元首都被起訴 王金平：憲政體制下的必然

2018-03-30 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院前院長、國民黨立委王金平，今下午依慣例擔任本會期最後一位質詢者。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

立法院前院長、國民黨立委王金平，今下午依慣例擔任本會期最後一位質詢者。王金平以「實事求是、解放思想，為生民立命，為萬世開太平」為題進行質詢。他提到，國家能否有機會再在不勞師動眾、不修憲的前提下，確立究竟是走向「以總統為核心的双首長制」，或「以行政院長為核心的內閣制」？

王金平指出，2000年到2008年，陳水扁總統任內更替了6任行政院長，2008年到2016年間，馬英九總統也更換了6任行政院長，但都無法挽回人民對國、民兩黨執政的信心。2016年蔡英文總統就任，已近2年。也更換了2任行政院長。18年來，更換14人次，平均任期約1年3個月。顯示台灣的政局不穩定、政治不安定。

自1996年公民直選總統以來，李登輝、陳水扁、馬英九三位總統都在卸任後被起訴，面對官司訴訟。這是個案的偶然？或體制造成的必然？面對行政院長不斷的更替、卸任總統的司法纏身，以他參政數十年的體會，大膽推論，其中或許有個案個別差異下的巧合，但也不能排除可能是當前憲政體制下的必然。

王金平說，他當然知道憲政體制「沒有最好的，只有最適合的」。畢竟只有自己的腳才知道，甚麼鞋子才能穿得舒適，走的平穩長久。為了台灣的長治久安，順利發展，我們能否在不勞師動眾、不修憲的前提下，有機會確立究竟是走向「以總統為核心的双首長制」，或「以行政院長為核心的內閣制」？此刻該是台灣必須面對、檢討、做出選擇的時候了。

王金平也說，他清楚這是會引起爭辯的議題。除了法理論辯外，唯有實事求是，敢於面對問題，不受限於既有的思維，解放思想、歸零思考，才有解決的可能。候選人喜歡以「改變」為主題，挑戰現狀，贏得選舉。為了贏得明天，台灣也更應該認真面對挑戰，思考「改變」。