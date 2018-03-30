檢察官濫權可國賠 賴揆請法務部研究

2018-03-30 17:10 中央社 台北30日電



時代力量立委黃國昌在立法院質詢時促請修改國家賠償法第13條，使人民因為檢察官濫權追訴可以請求國家賠償，保障人權。行政院長賴清德（圖）答詢時說，讓法務部和相關單位研究。 中央社 分享 facebook

時代力量立委黃國昌今天在立法院質詢時促請修改國家賠償法第13條，使人民因為檢察官濫權追訴可以請求國家賠償，保障人權。行政院長賴清德答詢時說，讓法務部和相關單位研究。

立法院院會下午繼續進行對行政院長施政方針及施政報告質詢，黃國昌提及若干檢察官違法濫權害人家庭及個人生活，結果沒有罪，他問賴清德，贊不贊成修改國家賠償法第13條規定？讓人民如果因為檢察官濫權追訴可以請求國家賠償？

對於黃國昌的質詢，賴清德說，「這個我讓法務部和相關單位研究」。

黃國昌認為，這問題其實沒有什麼好研究，這問題「已經研究幾十年了」。

黃國昌表示，賴清德當初擔任立委時，也曾經提了這修正案，「我看了非常佩服」。當初賴清德義正辭嚴指出，因為檢察官的違法濫權，怎麼可以用國家賠償法第13條的特別要件，讓人民求償無門，應該要改。「這樣的立場，您改變了嗎」？

賴清德答復，他的立場是保護無辜的受害者，這立場是沒改變的。但他現在是擔任行政院長，這樣的事情，要經過主管的部會去做。

黃國昌表示，他已拜讀法務部完成的國家賠償法草案，「第13條就是沒有要動」。繼續要以有罪確定判決當做要件，國家才要負賠償責任？他質疑，這樣的不改革，與賴清德當初擔任立委時提出的提案，不是內容差別，而是完全背道而馳。

賴清德答復，針對這條文的修正，還是要「由下而上」。

國家賠償法第13條規定：「有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，適用本法規定。」外界質疑此條文恐有讓檢調機關侵害人民自由或權利之虞。