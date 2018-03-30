不認九二共識 賴士葆嗆賴清德「去選台北市長」

2018-03-30 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨賴士葆（圖）今下午質詢時，和行政院長賴清德為兩岸議題展開激辯。聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨賴士葆今下午質詢時，和行政院長賴清德為兩岸議題展開激辯。賴士葆表示，北韓領導人金正恩日前與大陸國家主席習近平會面，又即將與美國總統川普、南韓總統文在寅會晤，民進黨政府卻「沒半步」，只會強烈抵制大陸。賴揆則回，中國願談判的前提，是要求台灣承認是中國一部份，「這沒有道理嘛！」

賴士葆質疑，賴清德在立法院殿堂上一直強調自己主張台獨、只會一直刺激中國大陸，「想想金小胖，看看民進黨政府」。賴揆則回應，習近平並沒有要求金正恩承認北韓是中國的一部份；對於賴士葆質疑民進黨政府不承認九二共識，他則回嗆「九二共識你們根本沒有共識啊！」

賴清德重申，他的確是台獨工作者，本來就主張台灣是主權獨立的國家，他沒有要刺激中國，「所以委員就不要問我啊！你問我，我就要講，知無不言、言無不盡。」他強調，併吞台灣是中國一向的國策，如果過去大家以為台灣和中國交往可以改變中國政策，「現在習近平已經稱帝，在東海南海擴軍，國際社會已經漸漸看清這點，」他希望大家能了解這點，台灣能團結一致，面對中國各項挑戰。

賴士葆批評，賴清德身為中華民國行政院長，卻不敢講一中各表？賴揆則回「事實就不是這樣啊！」賴士葆則嗆「你這麼不屑中華民國，你不要當行政院長，去選台北市長」。