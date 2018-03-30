WHA門票無望？賴士葆諷：「台旅法」只是心理療癒

2018-03-30 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨立委賴士葆今下午在立法院質詢時詢問，今年我國是否能以觀察員身分續參與世界衛生大會（WHA）？行政院長賴清德答詢表示，今年尚未收到邀請函，但政府「不會放棄任何一個機會」。

美國總統川普正式簽署「台灣旅行法」，美台間高層級官員互訪解禁。賴士葆也抨擊，台旅法再怎麼偉大，都是心理療癒，「難道美國能幫助台灣穩住與梵蒂岡邦交、或拿到WHA門票？」

賴揆表示，美國一直都支持台灣有意義參與世界衛生組織活動，這是美府方一貫立場，而中國大陸封鎖我外交空間和「台旅法」通過沒有直接關係，他希望外界明白，在看待台灣和中國關係時，不要凡事歸責台灣。