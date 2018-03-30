履新後首會陸配 張小月盼拉近兩岸人民距離

2018-03-30 16:02 中央社 台北30日電



前陸委會主委張小月（台上）接任海基會董事長後，30日赴台中與中區陸配團體幹部聯誼餐敘。據海基會新聞稿，這次是海基會董事長首次參與陸配團體幹部聯誼餐敘。圖／海基會提供 分享 facebook

前陸委會主委張小月日前接任海基會董事長，今天赴台中與中區陸配團體幹部聯誼餐敘。她表示，希望無論陸配或陸生，既然來到台灣，都能透過交流、相互了解，拉近兩岸人民距離。

據海峽交流基金會新聞稿，這次是海基會董事長首次參與陸配團體幹部聯誼餐敘，並與陸配直接交換意見、聽取心聲，表達對陸配的關心。

張小月致詞時也提到，兩岸婚姻已超過37萬對，拿到身分證的已有12萬5000人。台灣是移民的故鄉，不管先來後到，來到台灣就是新台灣人、新台灣之子，是推動台灣社會不斷往前很重要的力量。

她表示，如何讓陸配在台灣安居樂業，讓他們覺得選擇正確、不虛此行，是政府與海基會存在的價值。交流的最終目標是兩岸和平穩定發展。兩岸地理距離如此接近，心理的距離也不應遙遠，海基會會更加努力關心、照顧陸配、陸生。

另外，海基會與行政院大陸委員會上午在台中地方法院共同舉辦「逗陣繞法院」暨中區陸配團體座談聯誼活動，邀請中區陸配團體幹部與中區學校陸生，參訪台中地院。

台中地院安排「家暴暨家事服務中心」簡報，由社工師向陸配說明遇到家暴時該如何處理、保護令該如何聲請、服務中心可以提供哪些協助等，讓陸配團體幹部了解，在遇到相關事件時有哪些法院資源可以利用。

海基會副秘書長兼發言人管安露說，這是海基會舉辦的第3場法院參訪活動，盼藉此拉近法院與民眾的距離，讓陸配更加了解台灣的司法資源。