影／蔡英文遊花蓮 親自操刀刮香蕉絲

2018-03-30 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



花蓮地震後觀光業受創，蔡英文總統今明兩天邀媒體共同到花蓮「拚觀光」，希望透過2天1夜的行程行銷花蓮。蔡總統上午先到吉安鄉參訪「阿美麻糬」，她大讚花蓮麻糬很好吃，隨後前往豐濱鄉「新社香蕉絲工坊」，體驗噶瑪蘭族獨的香蕉絲編織工藝，蔡總統也親自「操刀」體驗刮香蕉絲。

民進黨立委蕭美琴上午陪同蔡總統遊花蓮，蕭美琴也購買2頂香蕉絲工坊手工編織的帽子，共計1萬元，一頂贈送給蔡總統，蔡總統當場戴上，隨後兩人也體驗刮香蕉絲，並與香蕉編織工藝師偕媽媽等人寒暄。

中午蔡總統帶到靜浦部落「陶甕百合春天」餐廳用餐，總統先感謝主廚陳耀忠，她說，「他不只是阿美族的廚神，還是金鐘獎的得主，他不但做了一手好菜，也是說了一口好菜，花蓮人才真的很多。」

蔡總統說，這裡是秀姑巒溪的出海口，山海交會壯麗的景色，只在花蓮才看的到，海讓花蓮的觀光景點有世界的知名度，光去年統計遊客人數將近1000萬人。