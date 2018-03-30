影／獨派丟鞋抗議拆帳篷 柯：變成壞習慣 被K隨扈要提告

2018-03-30 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



台北市長柯文哲近日以路權不符規定為理由，接連要求拆除公投盟和八百壯士的帳篷，29號柯文哲出席活動時，遭獨派人士埋伏丟鞋抗議，結果丟中身旁的隨扈，柯文哲表示，該名隨扈會向這名砸鞋人士提告；希望大家不要隨便做這種暴力行為，因為這會變成一種壞習慣。