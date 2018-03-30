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影／相機漂流2年後到蘇澳 日女大生：當時為救人遺失

影／獨派丟鞋抗議拆帳篷 柯：變成壞習慣 被K隨扈要提告

2018-03-30 14:50聯合報 記者徐宇威╱即時報導

台北市長柯文哲近日以路權不符規定為理由，接連要求拆除公投盟和八百壯士的帳篷，29號柯文哲出席活動時，遭獨派人士埋伏丟鞋抗議，結果丟中身旁的隨扈，柯文哲表示，該名隨扈會向這名砸鞋人士提告；希望大家不要隨便做這種暴力行為，因為這會變成一種壞習慣。

不過，北市府下一步還打算拆除長期駐守在台大醫院捷運站1號出口的原住民陳抗團體，目前北捷已經發文要求抗議團體自行拆除，柯文哲認為，不可以法律訂在那，大家都不理法律，這樣國家會亂掉，所以不管統獨藍綠，或社運團體，大家都應該遵守規則。

台北市長柯文哲上午出席田園屋頂暨百大良師頒獎典禮。記者徐宇威／攝影
台北市長柯文哲上午出席田園屋頂暨百大良師頒獎典禮。記者徐宇威／攝影
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柯文哲台大醫院

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