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蔡總統帶媒體遊花蓮 透露最愛私房路線

2018-03-30 14:15中央社 花蓮縣30日電

總統蔡英文今天帶媒體參訪花蓮2天1夜，首日到花蓮中南區。她透露，在她「比較有自由的那段時間」，常常開車造訪，她很喜歡這條路線；她並重申，政府會持續災後重建。

為振興花蓮觀光，蔡總統今天前往花蓮進行兩天一夜的參訪行程，首站抵「阿美麻糬」；接著去「換膚海灘」旁的牛山，敲響幸福鐘；並前往「新社香蕉絲工坊」體驗噶瑪蘭族獨一無二的香蕉絲編織工藝。

香蕉絲是噶瑪蘭族特有傳統工藝，使用不施肥、不灑農藥的香蕉樹取絲製成織品，程序繁雜。蔡總統現場體驗刮香蕉絲，與香蕉編織工藝師話家常。

中午，蔡總統帶媒體到靜浦部落、阿美族主廚陳耀忠「陶甕百合春天」餐廳品嚐在地美食。蔡總統提到，陳耀忠不只是阿美族的廚神，還是去年金鐘獎的得主。

蔡總統指出，位處秀姑巒溪的出海口，山海交會壯麗的景色，只在花蓮才看得到；海、山與多元文化，讓花蓮觀光景點擁有世界級的知名度，光是去年一年，遊客人數將近1000萬人。

她說，不少觀光客到花蓮都會停留在市區、太魯閣或七星潭，這幾個景點確實很好玩，但是幅員遼闊的花蓮中南區，也擁有豐富的自然、文化資產，值得大家細細品味，這次邀請媒體一起往南走，就是希望藉由媒體協助，把花蓮中南區兼具生態跟人文深度的景點介紹給全體國人。

蔡總統說，花蓮中南區這條路線也是她一直以來非常喜歡的一條路線，「在我比較有自由的那段時間，我常常開車在這裡，不論在這開過去、或者停留下來都是一種生活享受」，所以，她個人對這條路線有很深很深的喜愛，希望國人也都能體驗一下這條路上的各種風光。

蔡總統重申，「災後重建工作政府會持續來做」，她要邀請全體國人多來花蓮旅遊，用行動支持花蓮，她也希望大家可以跳脫以往習慣的路線，在未來的旅遊能夠發掘屬於自己私密的景點，發掘更多樣化的花蓮旅遊行程。

包括原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒、立法委員蕭美琴及交通部觀光局長周永暉等人，陪同蔡總統走訪花蓮行程。

蕭美琴說，花蓮很大，南北狹長，雖然路途遙遠，但今天安排的幾個點，她希望來到花蓮的遊客能夠多留一、二天慢活駐足，體驗更深度的文化。

蔡總統也跟大家分享「aledet」這個字，這是花蓮阿美族形容食物打到心裡的味道。她說，花蓮有非常多「aledet」的料理，透過這次的行程，會介紹給大家，請大家好好享受花蓮。

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