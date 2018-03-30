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民間團體前進日內瓦WHA 募款辦醫療展

2018-03-30 13:49中央社 台北30日電

世界衛生大會5月將登場，多個民間團體發起「台灣無國界醫院展」，希望在4月中旬前募到新台幣250萬元，到日內瓦辦展；他們並和女子團體TPE48合作，盼引起民眾迴響。

今年的世界衛生大會（WHA）5月下旬將在日內瓦登場，為了提升台灣能見度，「群眾自造」團隊、蕭泰然文教基金會、台灣聯合國協進會、台中市醫界聯盟、台灣醫師公會全國聯合會等團體共同發起台灣無國界醫院展，將在WHA會議期間於日內瓦舉辦台灣醫療與WHA議題相關的展覽。

這些民間團體今天舉行記者會，宣布邀請日本人氣團體AKB48的姊妹團TPE48擔任代言人，TPE48除了幫活動拍攝募款宣傳影片外，4月14日的募款晚會上，TPE48也將上台演出。此外，策展團隊也推出「分享策展訊息、送福袋」的抽獎活動。

策展人之一的蘇民表示，展覽場地在日內瓦市中心，內容是台灣多年來的醫療成就，例如小兒麻痺的根除與結核病的防治等，參觀展覽的過程會好像看醫生一樣，希望讓參觀的人了解到台灣的醫療水準。

另外一位策展人王奕凱表示，他們希望可以在4月19日募得最低標250萬元，就能在5月19到21日於日內瓦辦展，若能募得更多錢，策展團隊規劃買下日內瓦媒體的頭版廣告，提高台灣能見度。

聯合國協進會理事長蔡明憲表示，WHA For Taiwan是他們的主題，台灣去年沒有接到邀請函，今年受邀的可能性也不高，但民間團體包括台灣聯合國協進會還是會前往日內瓦發聲，往年主要是政治訴求，今年跟蕭泰然基金會和醫師團體合作，希望透過台灣無國界醫院展，呈現台灣醫療成就。

日內瓦WHA聯合國

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