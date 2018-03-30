影╱日女大生石垣島為救人掉相機 兩年後現身蘇澳

2018-03-30 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



一名日本女大學生2年前在日本石垣島海域丟掉的相機，2年後，竟在宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小師生淨灘時，在蘇澳海岸被找到，台日串起跨海尋找失主奇緣，透過網路，30個小時內竟找到失主。

相機的主人、東京上智大學就讀外國語學部英語學科3年級的女大生椿原世梨奈，今天透過台日視訊，在千里之外，與岳明國小師生相見歡，從螢幕看到自己遺失的相機，不禁驚喜萬分。

談起為何會遺失相機？椿原世梨奈說，她大學參加潛水社團，當天至石垣島訓練，同行友人氧氣瓶出問題， 大家忙著救人，不知道自己相機弄丟了，等把人救上岸，回頭去找，已找不到，只好放棄。

她說，相機裡還有爸爸媽媽的照片，自己弄丟相機，覺得很對不起爸爸媽媽，但沒想到事隔兩年，竟會在台灣宜蘭海邊被找到，真是想不到。

她的相機是在淨灘時被找到，岳明國小老師說，海洋垃圾是全球問題，邀請她到台灣時，一起參加淨灘，她立刻答應說：「好！」

拾獲相機的學童說，能與失主見面很開心，他不求回報。

這起相機奇緣是岳明國小本月27日淨灘時，在宜蘭蘇澳海邊的礁岩處發現一台有防水殼的佳能(Canon)數位相機，相片拍攝地在日本石垣島，日期距今超過2年，師生近日發起尋人任務，連駐日代表謝長廷也加入找人行列。

相片拍攝地在日本石垣島、最近的日期是2015年9月7日，岳明國小師生把照片貼在臉書，發動尋人任務，沒想到30個小時內，就找失主椿原世梨奈，並連繫上，今天透過視訊連繫，都覺得網路世界神奇，也上了一堂很美麗與令人感動的課。

中央社／30日電

日本女大生椿原世梨奈2年多前在石垣島遺失防水相機，海上漂流900多天，竟在日前於相隔234公里的宜蘭，被淨灘小學生竟然發現，椿原與岳明國小學童視訊，小朋友好奇提問怎玩到掉相機，椿原說當時遺失相機是為了救人。

椿原世梨奈遺失的防水相機，日前被宜蘭岳明國小學生淨灘時在海邊發現，牽起這段奇妙的台日情緣，椿原與岳明國小學童們今天首度跨國視訊相見歡，還相約6月一起去宜蘭海邊淨灘。

「嗨！你們好，我是椿原世梨奈，謝謝你們撿到我的相機」，在日本富士電視台協助下，椿原世梨奈上午透過網路視訊與岳明國小五年級忠班學生視訊，雙方好奇又驚喜，相互提問。

學生們及導師李公元問到，「大姐姐，妳怎麼會玩到把相機丟了？屆時今年6月若妳來台親自領回相機時，要不要一起去淨灘？我們如過有機會去日本，大姊姊肯當我們的導遊嗎？」

椿原世梨奈說，她在兩年半前與友人在石垣島潛水時，因朋友的氧氣瓶發生問題，她為了救人急忙上船，沒想到就在浮出水面時把防水相機遺失在大海中。

事後，她搭船繞著附近海域尋找，也不知相機是浮是沉，最後放棄，沒想到兩年半後居然漂到宜蘭外海，被學生撿到。

椿原世梨奈表示，很期待6月台灣行時可以當面向學生們致謝、領回相機，也很樂意大家一起去當初發現相機的地方一起淨灘，環保愛地球；至於如果岳明國小學生有機會到日本，她會盡可能帶他們去玩。

椿原世梨奈也向學童問到，「當初你們撿到相機時，外觀已經變得如何？怎麼想到把相機裡的照片，放在臉書上協尋？」

當時最先發現相機的學生何兆恩說，第一眼在海邊看到它時，還一度以為是廢棄的黑色盒子，本想當垃圾帶回處理，但仔細一看竟然是防水相機，還好沒有丟棄。

李公元笑著解釋，他把相機部分照片放在臉書上，讓網友觀看，主要是希望能早點找到失主，且放上去的照片都有過濾都是美美的，在貼上臉書後不到30個小時，終於找到失主。

椿原世梨奈開心說，這台相機當初是雙親給她的，拍了許多珍貴照片，當初遺失在大海後很對不起雙親，很訝異居然之後還能找回，相當感謝岳明國小師生，期待6月大家再相見。