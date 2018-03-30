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被提名檢察總長 江惠民：是榮譽也是承擔

2018-03-30 13:12聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中高分檢檢察長江惠民(左一)被提名為檢察總長。圖/本報資料照片
台中高分檢檢察長江惠民(左一)被提名為檢察總長。圖/本報資料照片
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台中高分檢檢察長江惠民今天被提名為檢察總長，江惠民獲悉後，今天中午表示「這是一種榮譽，也是一種承擔，他感謝總統蔡英文的提名，讓他有機會更進一步為國家效力。

江惠民表示，近年來的司改會議，他一直參與，了解全體國民對司改的迫切要求，讓檢察系統有成長的空間、更精進的空間，他會與全體檢察官共同努力。

總統今提名台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民為檢察總長人選。圖/本報系資料照...
總統今提名台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民為檢察總長人選。圖/本報系資料照片
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