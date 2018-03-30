救國團總資產57億 綠委批轉型正義大怪獸

2018-03-30 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ╱台北報導



民進黨立委李俊俋（右三）等人上午在立法院舉行記者會，痛批救國團自成立至今與國民黨密不可分，近日追查發現救國團與其相關衍生組織複雜，資產超過57億元，是轉型正義尚未處理的「大怪獸」，民進黨會繼續力挺不當黨產處理委員會調查。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 不當黨產委員會調查救國團是否為國民黨附隨組織，民進黨立委李俊俋、賴瑞隆上午舉行記者會指出，救國團為公益性質社團法人，下面有三間財團法人，兩間股份有限公司及五間有限公司，經營項目遍及補習班、旅行社，立委質疑是否有受相關主管機關規範。

李俊俋表示，社團法人從事公共利益，救國團有中國青年大陸研究文教基金會、中國青年服務事業文教基金會及張老師基金會。三個財團法人，另外還出資成立張老師、中國青年旅行社兩間股份有限公司。幼獅文化、嚕啦啦旅行社、中國青年旅行社等公司仍繼續營利，一個公益團體，又是社團法人、又是營利事業單位，至今仍在營利，儼然是轉型正義大怪獸。從民國90年起至今，承接207件共值5億元政府標案，為何可以這樣做。

賴瑞隆說，救國團總資產超過57億元，公益性質社團法人怎有這麼龐大資產，攤開救國團一年帳冊，今年收入29億元，業務費支出就占11億1500萬元，到底用在哪裡，救國團應該接受國家監督，輔導合法或依法處置。

救國團：是實現青年夢想和正義的召喚獸

【記者林良齊／台北報導】民進黨立委指救國團為轉型正義的大怪獸，救國團表示，內政部去年3月向立法院確認救國團不是國民黨附隨組織，書面認定也送達黨產會手中，他們表示，民間與政府合作模式，本來就是民主常態，救國團絕非大怪獸，而是做為實現青年夢想和正義的召喚獸。

救國團說，青年活動中心與國軍英雄館、警光會館、教師會館等十類，皆受發展觀光條例第70之2條十年落日條款的信賴保護，仍可經營至民國114年2月。