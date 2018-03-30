財團法人法草案 藍智庫：另一個促轉條例

2018-03-30 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨團書記長李彥秀（中）、立委賴士葆（左）、黃昭順（右）等28日上午在立法院要求財團法人法退回重議。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 民進黨政府推動財團法人法草案，加強對財團法人管理，其中收歸國有條款備受爭議。國民黨智庫今天說，這個草案名為加強管理，實際上是另個促轉條例，法案只是政府要加強對人民團體控制。

國民黨智庫司法組召集人何展旭表示，民進黨政府的財團法人法草案規定，政府對曾捐助過達資金20%以上財團法人，必要時可收回取得掌控權，即使捐助已經被稀釋，這與財團法人當初成立目的背道而馳。

何展旭說，政府當初會補助或成立財團法人代為執行政策，是因有些政策政府自己沒辦法做。財產捐助給財團法人後，財產就已不是捐助者所有，財團法人也無公司所謂股份概念，董事產生也與捐助比無關，民進黨誤會財團法人涵義。

東吳大學法學院助理教授歐陽弘表示，憲法應保障人民財產，但財團法人法草案竟以財團法人過去曾獲政府捐助達20%基金比，或曾取得日產，相當於只要拿過政府的錢，人事組織運作隨時可能就要被政府掌控。

歐陽弘說，從沒聽過有人因為被捐贈一筆錢後，他所屬的所有財產就要被捐贈者掌控，蔡政府卻要以財團法人法，透過捐贈歷史，就要剝奪財團法人財產，非常不合理。

文化大學法律學系副教授吳盈德表示，財團法人法草案將財團法人粗略區分為，政府與民間財團法人，分類簡化如何規範所有財團法人。草案規定，董監事改選有連任比例限制，但又說只要經主管機關核准，就可不受限，說穿了，這部法案只是政府要加強對人民團體的控制。

國民黨立委曾銘宗說，財團法人法草案規定，未來只要曾因犯詐欺、背信罪，被判一年以上有期徒刑者，均不得擔任民間捐助成立財團法人董監事，在任者可解除職務，規定比擔任銀行總經理、金控董事長還嚴格，非常誇張。