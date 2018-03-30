英倫 同日到花蓮救觀光

花蓮地震後，觀光業受到衝擊，蔡英文總統今天到花蓮拚觀光，並在知名景點牛山呼庭與立委蕭美琴等人合影。 圖／取自蔡英文總統臉書 分享 facebook

蔡英文 率媒體團2天1夜

蔡英文總統今明兩天邀媒體共同到花蓮觀光，希望透過兩天一夜行程，行銷花蓮。蔡總統表示，花蓮整個重建過程，不論中央地方，不論政治屬性黨派，大家都只有一個目標，就是產業趕快恢復，產業能愈來愈好。民進黨中央黨部今天也到花蓮員工旅遊，總統府發言人林鶴明說，執政團隊以行動在花蓮為觀光打拚。

朱立倫 新北首發團560人

新北市長朱立倫今天也率560位市府員工及眷屬、志工及社團領袖首發團，搭火車到花蓮旅遊。朱立倫表示，震後新北市除了捐款逾5000萬元，更要以實際行動幫助花蓮，今天只是第一批，未來還會發動員工、社團、社區村里一起來，用新北的愛心，幫助花蓮站起來。

新北市府組成旅遊團，今天由市長朱立倫率團到花蓮小旅行，以實際行動溫暖花蓮。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

震災後花蓮觀光受創，包括台積電、台塑、裕隆都安排員工團體旅遊。台積電董娘張淑芬上周率首發團到花蓮觀光消費，讓在地商家很有感，東大門夜市生意也好了許多，新北市府是首個在震後到花蓮團體旅遊的縣市政府，朱立倫推動「花蓮尊爵行」，今天到花蓮展開兩天一夜的小旅行，由於人數相當多，分乘兩列火車前來。遊程包括清水斷崖、慶修院、光復鄉吉利潭等地，晚間安排到東大門夜市品嘗在地美食。

蔡總統表示，要行銷花蓮，希望透過媒體報導，讓全台灣的人可一起體驗台灣的美跟好。這段時間花蓮比較辛苦，因地震關係，地方中央都很辛苦，希望花蓮能在最短的時間復原，恢復產業風貌。

蔡總統首日行程，由民進黨立委蕭美琴陪同，上午到吉安鄉參訪阿美麻糬及豐濱鄉新社香蕉絲工坊，下午前往玉里鎮參訪東豐拾穗農場，在花蓮夜宿一晚後，明天繼續行銷觀光行程。

蔡英文總統今天展開兩天一夜的振興花蓮觀光之旅，第一站是阿美麻糬。 圖／取自蔡英文總統臉書 分享 facebook

蔡總統說，花蓮麻糬很好吃，因為今天早上沒有吃早飯，剛剛好像吃太多了。蔡總統購買4000多元麻糬，她詢問店家買4000多元是否算大咖，店家說，算小咖。蔡總統對隨行媒體說，你們也進去買，如果超過4000元，你們就可以算比總統還要大的大咖。

蔡總統表示，這段時間，除了企業積極鼓勵員工到花蓮旅遊，民進黨今天也到花蓮員工旅遊，新北市長朱立倫也到花蓮，她覺得這非常的好。

傅崐萁:8點才接到通知

花蓮縣長傅崐萁上午表示，希望未來蔡總統對花蓮災後重建及觀光振興，能給地方更多資源。過去這段時間，大家不要覺得尷尬，有很多事確實會愈講愈清楚，他可以受傷，但國家不能受傷。

蔡總統到花蓮兩天一夜行，傅崐萁說，他是上午8時多才接到總統府的通知。蔡總統帶著媒體團來行銷花蓮觀光，身為地主，他表達歡迎，也希望未來蔡總統對整個災後重建及觀光的振興，能夠給地方更多的資源，能讓國家整體的觀光投注在花蓮，讓地方哀嚎的觀光產業，在最短的時間振興起來。