解決風水問題？ 親民黨中央黨部明天入新厝

2018-03-30 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



親民黨去年黨秘書長秦金生與副祕書長劉文雄去年接連驟逝，黨內傳出黨中央風水不好聲音再起。黨中央雖否認相關傳言，但也加速尋覓新家腳步。新家近日確定落腳松江路上，明日入新厝。但因距原黨部僅約80公尺，讓風水說再起，黨仍否認。

親民黨組織部主任張碩文表示，中央黨部之所以搬家，是因原來地點租約早已到期，必須搬遷，搬家不是因為風水問題。張說，新的黨部已裝潢完畢，位置空間使用比較充足，更適合服務民眾。

張碩文說，明天入厝當天，也將宣布黨年底首波縣市議員提名名單與跨黨支持對象，總計約20人。而黨積極勸進參選年底台北市松山信義區市議員的劉文雄兒子劉瀛仁，因希望在目前幕僚工作繼續歷練，確定不會參選。

親民黨2000年3月底成立後，因黨財務須依賴選舉補助款、公職分攤金與小額捐款，不敢購置永久辦公室，創立初期每隔一段時間就要面臨搬家問題，幾度遷徙才到長安東路黨部現址落腳。

2004年國親合後，親民黨黨部租約到期，在國民黨提議無償租用下，一度規畫搬至國民黨中央黨部現址的八德大樓，但因消息提前曝光讓親民黨不滿，全案胎死腹中。

但因租約與財源問題，親民黨中央黨部2004年起仍由原四層樓規模縮為一層樓，卻因此造成辦公空間格局狹小，連時任黨團總召的劉文雄都直言辦公室「動線非常奇怪」，與外界互動也不是很好。之後親民黨仍不時尋覓搬遷新址，但都因故未成。

去年1月初親民黨前秘書長秦金生因心肌梗塞突然辭世，親民黨內再傳「風水不好」質疑聲，黨組織部再著手尋覓新家，但尋覓過程中，仍因坪數或租金問題，無法符合黨需求而破局。

去年7月劉文雄再因意外過世，部分黨工又再覺得「毛毛的」，當時黨內人士就私下表示，接連黨內兩位要角突發辭逝，難免讓人有些聯想，確實感覺黨部風水「怪怪的」，能搬當然最好。

如今親民黨中央黨部新址確定，雖黨中央否認是風水因素搬家，但黨內人士仍直言，看到去年一月至今黨內要角與身邊的人接連出狀況，怎不讓人擔心之後還有其他人會出事，黨部早點搬家當然比較好，搬家就是要安大家的心。