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WHO要求國際NGO改台灣名 綠委表達抗議

2018-03-30 12:42中央社 台北30日電

民進黨籍立委邱泰源今天表示，WHO以取消合作，要求國際非政府組織將官網上的台灣改為「台灣，中國」，衝擊WHO照顧全球民眾健康的任務。民進黨籍立委林靜儀表示，抗議WHO屈服中國骯髒的壓力。

民進黨籍立委邱泰源、林靜儀、羅致政等人上午在立法院召開「呼籲WHO勿脅迫國際醫療專業非政府組織更改台灣名稱」記者會。

邱泰源表示，WHO是專門健康照顧的組織，不應被中國或任何一國影響。世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）才說過「要讓全世界民眾活得健康，不管他是誰、哪個國家、或是生活在哪個地區。」

他說，但WHO竟以取消合作為手段，要求國際非政府組織（INGO)將其官網上有關台灣NGO的名稱，改為「台灣，中國」（Taiwan, China)，或「台灣，中國的一省」（ Taiwan, Province of China），這完全衝擊到WHO該有的任務與視野。

林靜儀表示，中國祭出對台31項優惠，但後面其實已經拿刀在捅台灣，這就是中國在國際上對台灣的打壓，對於WHO這樣的國際健康組織屈服中國骯髒的壓力，表達沈重的抗議。

羅致政表示，打壓越大、反彈越大，中國越這樣做，只會把台灣推得更遠，面對中國在WHO的打壓，台灣應該不分藍綠、不分專業團結在一起。

與會的醫師公會全聯會秘書長王必勝表示，台灣醫師會自1955年加入世界醫師會（WMA)，就一直以台灣為名稱，也遇到同樣的壓力，WMA今年就有通知台灣醫師會，說受到WHO的壓力，希望台灣醫師會能改名為「台灣，中國」或「台灣，中國的一省」。但經各方努力，WMA暫不理會WHO，但壓力仍在。

與會的台灣醫學生聯合會會長黃序立表示，台灣醫學生聯合會自1995年以來就加入世界醫學生聯盟，今年1月陸續發現在世界醫學生聯盟網站、內部文件，台灣醫學生聯合會所屬的國家從台灣被改為「台灣，中國」，聯合會立即向世界醫學生聯盟理事會反應，但卻未被接受，理事會表示是受到WHO的壓力。

WHO醫師民進黨

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