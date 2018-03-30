蔡總統提名江惠民為檢察總長 今送咨文到立法院
檢察總長顏大和將於5月任滿，總統府發布新聞稿表示，蔡英文總統今天提名江惠民為最高法院檢察署檢察總長，總統府並在今天送交咨文至立法院秘書處，咨請立法院行使同意權。
總統府發言人黃重諺表示，顏大和任期今年5月7日屆滿，總統依據《法院組織法》第66條第8項之規定，提名江惠民為檢察總長。
黃重諺表示，檢察總長須具備《司法人員人事條例》第16條各款規定資格之一，並有領導才能者；被提名人江惠民先生符合第16條第3款「曾任簡任法官、檢察官10年以上，或任簡任法官、檢察官並任司法行政人員合計10年以上者」資格款項。
他指出，江惠民現年63歲，國立台灣大學法律學系畢業，現任台灣高等法院台中分院檢察署檢察長。歷任高雄地方法院檢察署主任檢察官、高等法院檢察署檢察官、苗栗地方法院檢察署檢察長、台中地方法院檢察署檢察長、高等法院高雄分院檢察署主任檢察官、高雄地方法院檢察署檢察長、法務部常務次長等職，學、經歷均優，能力備受法界肯定。
黃重諺表示，江惠民歷經法務部及檢察系統工作將近37年，在檢察體系歷練及資歷完整，曾偵破張金塗檢察官遭槍擊案件；為死囚鄭性澤聲請再審，促成鄭性澤無罪定讞；代表法務部參與外交部組團赴美爭取將我國自毒品轉運國名單除名；協辦立法院第四屆第四會期審議刑事訴訟法修正案相關工作；於擔任法務部常務次長期間，並督導籌備設立法務部廉政署。
此外，江惠民參與88年及105年兩次全國司法改革會議，深知民間對司法改革的迫切要求，願意全力投入改革行列。
總統府表示，為了落實司改目標，並符合國民期待，總統徵詢法界及民間社會意見，考量人選的才學德望，決定提名江惠民為新任檢察總長，送交立法院行使同意權。總統期盼立法院支持本次新任總長提名，將人事同意案列為優先處理議案，並能順利通過。
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